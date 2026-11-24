Học sinh Alpha CGD tham quan làng văn hóa.

Năm nay, ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu được tổ chức trên phạm vi cả nước. Hưởng ứng các hoạt động trong tháng 11, nhiều trường học tổ chức chương trình tìm hiểu văn hóa dân tộc thông qua dự án thực tế, chuyến tham quan, bài học liên môn và hoạt động nghệ thuật. Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua sách giáo khoa, học sinh được trực tiếp khám phá, thực hành và thể hiện những điều đã tìm hiểu, qua đó nuôi dưỡng tình yêu văn hóa theo cách phù hợp với lứa tuổi.

Từ di sản đến những sản phẩm sáng tạo của học sinh

Tại Hệ thống Giáo dục Alpha, thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest, bốn trường Alpha Smart City, Alpha CGD, Thực nghiệm Victory và Alpha Hải Phòng cùng triển khai chuỗi hoạt động “Dòng chảy tiếp nối”, với ba chủ đề: “Dấu ấn sử Việt - Theo dòng lịch sử, tìm về cội nguồn”, “Sắc màu Văn hóa Việt - Khám phá bản sắc văn hóa các vùng miền” và “Đất nước gấm hoa - Hồn Việt qua văn chương & nghệ thuật”.

Diễn ra xuyên suốt tháng 10 và 11, chuỗi hoạt động đưa học sinh đến với các di tích, di sản, làng nghề, đồng thời khuyến khích các em tự làm sản phẩm, tổ chức triển lãm, trình diễn trang phục dân tộc và cùng thầy cô, cha mẹ thực hiện các sản phẩm âm nhạc về quê hương, đất nước.

Tại Alpha Smart City, hành trình tìm hiểu văn hóa bắt đầu từ những chuyến tham quan Văn Miếu, Cổ Loa, Đền Gióng, Đền Hùng và một số địa danh tại Quảng Ninh, Lạng Sơn. Những kiến thức, tư liệu thu thập được trở thành chất liệu cho các dự án về di sản, lễ hội, làng nghề, phong tục, được học sinh giới thiệu tại triển lãm của trường.

Học sinh tham quan Khu di tích Cổ Loa.

Với học sinh khối 6, dự án “Khám phá làng nghề truyền thống ở Hà Nội” đưa những nét đặc trưng của các làng nghề vào sản phẩm thủ công. Mỗi nhóm lựa chọn một làng nghề, sử dụng đất nặn để mô phỏng những sản phẩm quen thuộc như gốm Bát Tràng, tò he Xuân La, quạt Chàng Sơn, cốm Mễ Trì hay sân khấu rối nước Đào Thục thu nhỏ. Qua quá trình tìm hiểu và thực hiện, các em không chỉ nhận diện sản phẩm mà còn khám phá câu chuyện, nét đặc sắc của nghề truyền thống.

Học sinh khối 7 tiếp cận di sản theo hướng rộng hơn với dự án “Di sản ba miền”. Mỗi nhóm lựa chọn một di sản văn hóa ở miền Bắc, Trung hoặc Nam, tự tìm kiếm tư liệu và xây dựng cẩm nang du lịch. Nội dung cẩm nang gồm lịch sử di sản, lịch trình tham quan gợi ý, lưu ý về du lịch văn minh và thông điệp bảo tồn văn hóa, lịch sử.

Trong ngày hội văn hóa, học sinh THPT đảm nhận vai trò hướng dẫn, điều phối các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy sạp, chơi chuyền, nặn tò he, thu hút đông đảo học sinh tiểu học tham gia. Giữa những thiết bị điện tử và trò chơi hiện đại, các hoạt động dân gian vẫn mang đến niềm vui, sự hào hứng khi học sinh được chơi cùng nhau, trực tiếp trải nghiệm những trò chơi gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Trẻ hào hứng tham gia trò chơi dân gian.

Tại Trường Tiểu học Alpha CGD, hành trình khám phá bản sắc văn hóa Việt bắt đầu bằng chuyến tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Học sinh tìm hiểu kiến trúc nhà ở, trang phục và đời sống thường ngày của các cộng đồng dân tộc, từ đó có thêm chất liệu để xây dựng triển lãm về 54 dân tộc Việt Nam ngay trong khuôn viên trường.

Ngày hội văn hóa tiếp nối bằng màn trình diễn áo dài và trang phục dân tộc. Mỗi tiết mục giới thiệu một bộ trang phục, đồng thời giúp học sinh tìm hiểu những phong tục, nét sinh hoạt văn hóa gắn với cộng đồng mà trang phục đại diện. Từ những sắc màu, kiểu dáng và câu chuyện phía sau, sự đa dạng văn hóa dân tộc được thể hiện trực quan, sinh động trước học sinh.

Cũng thông qua chuyến tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, học sinh Trường Tiểu học - THCS Thực nghiệm Victory có cơ hội quan sát, tìm hiểu những nét đặc trưng của các dân tộc, sau đó tái hiện trong ngày hội văn hóa tại trường bằng các màn trình diễn trang phục.

Nhà trường kết hợp nội dung lịch sử, văn hóa trong các dự án liên môn Lịch sử - Địa lí - Tin học - Mĩ thuật. Học sinh tìm hiểu danh lam thắng cảnh, lễ hội, nhân vật lịch sử, ẩm thực, kiến trúc vùng miền và chuyển hóa kiến thức thành những sản phẩm thực hành như nón, quạt vẽ họa tiết truyền thống, mô hình hồ sen, Chùa Một Cột. Các sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm “Đất nước gấm hoa”, tạo không gian để học sinh chia sẻ kết quả tìm tòi, sáng tạo của mình.

Hình ảnh gần gũi, giai điệu sôi động và hoạt động vận động tập thể giúp trẻ mầm non bước đầu cảm nhận vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

Với trẻ mầm non, việc tiếp cận văn hóa được thực hiện qua hình ảnh và âm nhạc. Trường tổ chức triển lãm ảnh trang phục các dân tộc dành cho các em, đồng thời giáo viên và học sinh cùng thực hiện MV đồng diễn “Bình minh Việt Nam”. Những hình ảnh gần gũi, giai điệu sôi động và hoạt động vận động tập thể giúp các em bước đầu cảm nhận vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Ở Alpha Hải Phòng, các hoạt động hướng về văn hóa địa phương, bắt đầu từ chuyến tham quan quần thể di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Vương triều Mạc tại Cổ Trai, xã Kiến Hưng. Tại đây, học sinh tìm hiểu về triều Mạc, những dấu ấn lịch sử và mối liên hệ với vùng đất Hải Phòng. Kiến thức từ chuyến đi tiếp tục được khai thác trong các giờ học, dự án thực hành như làm báo tường, dựng mô hình, hóa thân thành nhân vật lịch sử. Nhiều sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm “Hải Phòng miền di sản”.

Khép lại chuỗi hoạt động, trường công chiếu MV “Tinh hoa Đất Cảng - Tinh hoa Alpha” với sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và học sinh. Bài hát thể hiện tình cảm với thành phố Hải Phòng, đồng thời gửi gắm sự gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng nhà trường.

Tìm hiểu trang phục các dân tộc giúp học sinh khám phá sự đa dạng của văn hóa Việt.

Để văn hóa thấm vào học sinh từ những trải nghiệm gần gũi

Theo đại diện Hệ thống Giáo dục Alpha, việc đưa văn hóa vào trải nghiệm giúp học sinh có cơ hội tiếp nhận kiến thức một cách trực tiếp, thay vì chỉ học qua sách vở. Nhà trường ưu tiên những hoạt động để các em được quan sát, thực hành, tự đặt câu hỏi và khám phá, từ mặc trang phục dân tộc, làm mô hình đến tham quan di tích. Trong quá trình đó, giáo viên giữ vai trò gợi mở, truyền cảm hứng và khích lệ học sinh chủ động tìm hiểu.

Cha mẹ cũng được tham gia nhiều hoạt động, từ chuẩn bị trang phục cùng con, tham quan triển lãm đến trực tiếp biểu diễn trong các sản phẩm nghệ thuật. Tại Alpha Hải Phòng, phụ huynh cùng học sinh và giáo viên góp mặt trong MV “Tinh hoa Đất Cảng - Tinh hoa Alpha”. Sự đồng hành của gia đình tạo thêm cơ hội để những nội dung văn hóa được tiếp nối từ trường học đến đời sống, giúp trẻ có thêm những trải nghiệm và sự gắn bó với các giá trị truyền thống.

“Văn hóa không thể chỉ dạy bằng lời. Chúng tôi muốn các con được nhìn thấy, chạm vào và tự đặt câu hỏi về văn hóa Việt, để văn hóa thật sự thấm vào các con một cách tự nhiên và gần gũi, từ đó xây dựng được tình yêu với văn hóa, tự hào về lịch sử nghìn năm của dân tộc”, bà Nguyễn Thị An Quyên, Giám đốc Hệ thống Giáo dục Alpha, cho hay.