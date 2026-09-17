Học sinh tra cứu sách giáo khoa điện tử miễn phí qua 4 bước

Theo hướng dẫn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, học sinh, phụ huynh và giáo viên có thể tra cứu, sử dụng sách giáo khoa điện tử trên nền tảng Hành trang số với 4 bước.

Bước 1: Truy cập nền tảng Hành trang số

Người dùng truy cập nền tảng Hành trang số của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn.

Bước 2: Tìm kiếm sách

Tại nền tảng, người dùng tìm kiếm sách giáo khoa theo khối lớp, môn học hoặc tên sách.

Bước 3: Chọn đối tượng sử dụng

Người dùng lựa chọn đối tượng sử dụng là “Học sinh” hoặc “Giáo viên”.

Bước 4: Mở hoặc tải tài liệu

Sau khi lựa chọn sách, người dùng chọn tài liệu cần sử dụng để mở hoặc tải tệp theo các chức năng được cung cấp trên hệ thống.

Ngoài phiên bản sách giáo khoa điện tử, nền tảng Hành trang số còn cung cấp các video giới thiệu sách giáo khoa, slide giới thiệu sách và tài liệu phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.

Phụ huynh và học sinh lưu ý, hiện có nhiều bản PDF sách giáo khoa được chia sẻ trên website và mạng xã hội, vì thế cần kiểm tra kỹ nguồn cung cấp trước khi tải hoặc sử dụng. Phụ huynh, học sinh không nên tải, sử dụng hoặc tiếp tục chia sẻ các bản sách giáo khoa điện tử từ website, tài khoản mạng xã hội hoặc kho lưu trữ không xác định nguồn gốc.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2026-2027, bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông được sử dụng thống nhất trên toàn quốc là “Kết nối tri thức với cuộc sống” do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.