Các em học sinh hào hứng khoe thành tích đạt được tại đấu trường quốc tế.

3 học sinh Việt Nam đã giành 2 Huy chương Đồng ở nội dung Drone tại Vòng Chung kết Malaysia Techlympics 2026. Trước khi bước vào đấu trường quốc tế, các em đã trải qua quá trình huấn luyện và rèn luyện kỹ năng công nghệ tại Trung tâm Khoa học - Công nghệ STEM TOWN.

Malaysia Techlympics là cuộc thi về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM) và đổi mới sáng tạo do Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Malaysia (MOSTI) tổ chức, thu hút các tài năng trẻ yêu thích khoa học - công nghệ tham gia tranh tài.

Tại Vòng Chung kết năm 2026, diễn ra tại MAEPS Serdang (Malaysia), các thí sinh Việt Nam đã ghi dấu ấn với thành tích Huy chương Đồng ở cả hai bảng Primary và Secondary thuộc nội dung Drone.

Ở bảng Secondary, hai học sinh Lê Mạnh Tường (lớp 11D15) và Lê Đức Tài (lớp 10A2), cùng đến từ Trường THPT Nguyễn Công Trứ (phường Thông Tây Hội, TPHCM), đã xuất sắc giành Huy chương Đồng.

Ở bảng Primary, học sinh Võ Nguyễn Vương An, khối 4, Trường Tiểu học Vinschool Grand Park xuất sắc đạt Huy chương Đồng.

Thành tích này ghi nhận những nỗ lực của các thí sinh trong quá trình rèn luyện, đồng thời cho thấy khả năng vận dụng kỹ năng công nghệ và bản lĩnh thi đấu của học sinh Việt Nam tại sân chơi quốc tế.

Đằng sau thành tích của các thí sinh là quá trình chuẩn bị và huấn luyện tại Trung tâm Khoa học – Công nghệ STEM TOWN, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Nguyễn Tiến Anh. Tại đây, các em được rèn luyện kỹ năng điều khiển Drone, xử lý tình huống thực tế và làm quen với môi trường thi đấu, qua đó nâng cao năng lực thực hành và sự tự tin trước khi bước vào Vòng Chung kết tại Malaysia.

Học sinh luyện tập và thi đấu Drone tại Trung tâm Khoa học - Công nghệ STEM TOWN.

Với hệ thống không gian học tập và thực hành hiện đại, STEM TOWN chú trọng phát triển các chương trình đào tạo STEM, Robotics và công nghệ theo hướng ứng dụng thực tiễn, tạo điều kiện để học sinh phát triển kỹ năng, nuôi dưỡng đam mê và từng bước tham gia các sân chơi công nghệ trong và ngoài nước.

Trước đó, các thí sinh đã tham gia Vòng thi quốc gia Vietnam Techlympics 2026 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Khu Công nghệ cao TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Khoa học-Công nghệ STEM TOWN và Trung tâm Giáo dục TiimEdu tổ chức. Cuộc thi tạo cơ hội để học sinh thử sức với các thử thách công nghệ, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho hành trình thi đấu quốc tế.