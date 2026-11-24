Học sinh chủ động tiếp cận kiến thức bằng tiếng Anh

Trong tiết học Lịch sử - Địa lý tại lớp 9A5, Trường THCS Hoàng Hoa Thám (TP.HCM), từng nhóm học sinh lần lượt bước lên bục giảng, trình bày bằng tiếng Anh những nội dung liên quan đến ngành thủy sản Việt Nam. Phía dưới lớp, các bạn chăm chú theo dõi, tham gia trả lời câu hỏi và tương tác với nhóm thuyết trình. Những trò chơi được lồng ghép giữa các phần trình bày khiến không khí tiết học thêm sôi nổi.

Cả giáo viên và học sinh đều hào hứng với tiết học bằng tiếng Anh. Ảnh: Trần Vương

Để hoàn thành phần thuyết trình, Trần Phương Thảo Nguyên, học sinh lớp 9A5, cho biết nhóm em thường mất từ 1-2 tuần chuẩn bị. Các thành viên cùng tìm hiểu tài liệu, thiết kế slide, biên soạn nội dung và trao đổi để thống nhất cách trình bày trước lớp.

"Những tiết học như thế này giúp em cải thiện khả năng nói tiếng Anh cũng như kỹ năng thuyết trình", Thảo Nguyên chia sẻ.

Không chỉ chuẩn bị nội dung, học sinh còn phải tìm cách diễn đạt kiến thức môn học bằng ngoại ngữ sao cho các bạn có thể hiểu và cùng tham gia. Theo Thảo Nguyên, giáo viên giữ vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, định hướng nội dung và kết nối các thành viên để phần trình bày diễn ra thuận lợi.

Với Duy Tuấn, học sinh cùng lớp, việc sử dụng tiếng Anh trong các môn học cũng đem lại những trải nghiệm khác so với cách học thông thường. Nam sinh cho biết, từ đầu tháng 9 đến thời điểm phỏng vấn, lớp đã tham gia khoảng 10 tiết học có sử dụng tiếng Anh ở các môn như Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Học sinh bắt đầu làm quen với cách học này từ năm lớp 8 nên đến lớp 9 đã dần thích nghi.

"Em được học những từ ngữ mới, làm quen với cách sử dụng từ mới và hiểu bài học qua một góc nhìn hoàn toàn mới", Tuấn chia sẻ.

Các em trao đổi bằng tiếng Anh với Giáo viên khi học bài. Ảnh: Trần Vương

Qua những hoạt động tìm hiểu, thảo luận và thuyết trình, học sinh có thêm cơ hội sử dụng tiếng Anh trong những tình huống gắn với nội dung môn học. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức từ giáo viên, các em phải chủ động nghiên cứu, chọn lọc thông tin và diễn đạt lại những điều đã tìm hiểu.

Phía sau những tiết học bằng tiếng Anh

Để học sinh có thể trình bày kiến thức bằng tiếng Anh, các giáo viên bộ môn cũng phải dành nhiều thời gian chuẩn bị. Với những người không chuyên về ngoại ngữ, việc chuyển tải nội dung chuyên môn sang tiếng Anh đòi hỏi quá trình tìm hiểu và rèn luyện kỹ lưỡng.

Cô Đinh Thị Mai Duyên, giáo viên Lịch sử - Địa lý, Trường THCS Hoàng Hoa Thám, cho biết khó khăn ban đầu nằm ở từ vựng, ngữ pháp và cách diễn đạt các nội dung chuyên ngành. Giáo viên phải tìm hiểu tư liệu, xây dựng nội dung bài học, sau đó tiếp tục luyện chuyển ngữ và phát âm. Mỗi bài giảng thường cần hơn 2 tuần chuẩn bị.

"Đối với một giáo viên không chuyên về tiếng Anh, khó khăn nhất là ngữ pháp, từ vựng và những nội dung chuyên môn khi chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh", cô Duyên chia sẻ.

Các giáo viên bộ môn khi dạy bằng tiếng Anh đã phải cùng học sinh chuẩn bị kĩ lưỡng. Ảnh: Trần Vương

Không chỉ thay đổi cách chuẩn bị bài, giáo viên còn phải điều chỉnh phương pháp tổ chức lớp học. Học sinh được giao tìm hiểu nội dung trước, chuẩn bị thuyết trình, trả lời câu hỏi mở và trao đổi về những tình huống gắn với thực tế. Theo cô Duyên, ban đầu các em còn bỡ ngỡ nhưng dần thích nghi và phối hợp tốt hơn với giáo viên.

Thầy Nguyễn Xuân Đắc, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám, cho biết nhà trường đã khuyến khích giáo viên thử nghiệm đưa tiếng Anh vào giảng dạy từ hơn 2 năm trước. Thay vì yêu cầu chuyển toàn bộ bài giảng sang ngoại ngữ, giáo viên được bắt đầu bằng những tiết dạy thử, lồng ghép một phần nội dung bằng tiếng Anh. Qua đó, thầy cô từng bước làm quen, tích lũy kinh nghiệm và tự tin hơn khi đứng lớp.

Trong bối cảnh ngành giáo dục triển khai chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, thực tiễn này cho thấy yêu cầu đổi mới không chỉ đặt ra với học sinh mà còn với đội ngũ giáo viên. Để mở rộng việc sử dụng tiếng Anh trong các môn học, các cơ sở giáo dục cần có lộ trình phù hợp, chú trọng bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, xây dựng học liệu và đổi mới phương pháp giảng dạy, bảo đảm học sinh vừa tiếp thu kiến thức môn học, vừa có thêm cơ hội thực hành ngoại ngữ.