Học sinh TP.HCM cầm hoa cúc trắng đưa tiễn 731 anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ

Theo lịch trình được công bố, sáng nay 14/10, sau khi làm lễ viếng tại công viên Lê Thị Riêng, đoàn xe tiễn đưa hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ sẽ di chuyển dọc theo tuyến đường Điện Biên Phủ, hướng về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh để làm lễ an táng.

Ngay từ sáng sớm, dọc tuyến đường đoàn xe đi qua, đông đảo người dân đã có mặt để chờ đón và tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Trong dòng người ấy, nổi bật là hình ảnh các bạn học sinh trong bộ đồng phục và áo dài trắng, cầm trên tay những bông cúc trắng. Nhiều bạn mang theo cờ đỏ sao vàng, đứng ngay ngắn bên đường, hướng ánh mắt chờ đợi đoàn xe đi qua.

Học sinh các trường THPT nằm trên trục đường Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa) đứng chờ đoàn xe chở 731 hài cốt các anh hùng liệt sĩ đi qua.

Ghi nhận trong khuôn viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa), một màn hình LED cỡ lớn đã được lắp ngoài trời, phát sóng trực tiếp Lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt 731 anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng để thầy cô và các bạn học sinh cùng theo dõi.

Với các bạn học sinh, đây không chỉ là một hoạt động tưởng niệm mà còn là bài học lịch sử để các bạn thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đây cũng là dịp các bạn có thể cảm nhận lịch sử bằng trái tim thay vì chỉ qua những trang sách.

“Là một giáo viên, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi chứng kiến học sinh thành kính đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ. Hành động ấy thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là bài học lịch sử sống động, giúp các em hiểu hơn về giá trị của hòa bình và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Tôi tin rằng những tình cảm chân thành ấy sẽ góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức tiếp nối truyền thống dân tộc trong mỗi học sinh”, cô Huỳnh Lý Ngọc Diễm (giáo viên Lịch sử trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) chia sẻ.

Hàng dài học sinh cùng người dân đứng kín hai bên trục đường Điện Biên Phủ đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua.

Đúng 8h45, trong không khí trang nghiêm và xúc động, dòng người lặng lẽ nối dài, trên tay là những đóa hoa cúc trắng tinh khôi, cúi đầu tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe di chuyển ngang qua. Hình ảnh các bạn học sinh trong đồng phục trắng, nghiêm trang đứng bên đường đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân.

Không khí trang nghiêm trước khi đoàn xe đi qua.

Người dân ở các độ tuổi khác nhau đứng kín dọc hai bên đường. Có người cầm cờ Tổ quốc, có người nâng trên tay những bông hoa trắng, có người lặng lẽ đứng bên cạnh con nhỏ để cùng chứng kiến giây phút tiễn đưa. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, bảo đảm đoàn xe di chuyển an toàn và người dân đứng đúng vị trí.

"Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không chỉ được ghi nhớ qua những bài học hay những ngày lễ lớn. Những hành động cụ thể trong đời sống thường ngày như là nghi thức đưa tiễn hôm nay cũng là cách chúng mình thể hiện lòng biết ơn với ông cha”, một bạn học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân chia sẻ.