Học sinh TP.HCM cầm cúc trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Rạng sáng 14/10, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 731 liệt sĩ được tiến hành trong không khí trang nghiêm. Trên tuyến đường Điện Biên Phủ, nơi đoàn xe đưa các liệt sĩ đi qua, thầy và trò trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng lực lượng chức năng cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Đối với học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, buổi học sáng 14/10 có phần khác với thường lệ. Thay vì tất bật với bài vở, không khí trong lớp học và sân trường trở nên lắng đọng hơn khi các em chuẩn bị đón đoàn xe đưa 731 liệt sĩ đi qua. Cùng với giáo viên, các học sinh lớp 11P1 cẩn thận chuẩn bị những bông hoa cúc trắng và cờ Tổ quốc. Các em sẽ cùng thầy cô tập trung tại tuyến đường Điện Biên Phủ để tiễn đưa 731 liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Với Khánh Thy, học sinh lớp 11P1, đây là lần đầu tiên em được trực tiếp tham gia hoạt động tiễn đưa các liệt sĩ. Tự tay chuẩn bị từng bông hoa, nữ sinh không giấu được sự xúc động. Là học sinh của ngôi trường mang tên nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai, Thy càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của buổi lễ. Em bày tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh thân mình để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết nhà trường huy động khoảng 300 học sinh cùng 5 giáo viên tổ Lịch sử, đại diện ban giám hiệu và Đoàn trường tham gia buổi tiễn đưa. Trước giờ đón đoàn, cô Chương cũng nhắc nhở học sinh giữ thái độ nghiêm túc, trật tự, thể hiện sự thành kính đối với các liệt sĩ.

Đúng 8h30, dưới sự hướng dẫn của nhà trường và lực lượng Công an TP.HCM, 300 học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần lượt di chuyển ra đường Điện Biên Phủ. Các em đứng thành hàng ngay ngắn, tay cầm hoa trắng và cờ Tổ quốc, hướng mắt về phía đoàn xe sẽ đi qua.

Anh Châu Tuấn An, cán bộ Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu số 1, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an TP.HCM), đã có mặt tại cổng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai để khảo sát, nắm số lượng học sinh và người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ. Tại khu vực này, lực lượng cảnh sát cơ động dự kiến bố trí 75 bông hoa cúc trắng cùng nước uống miễn phí phục vụ người dân và học sinh tham dự.

Cùng chung tâm trạng chờ đợi đoàn xe, ông Lê Văn Tố, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Cầu Ông Lãnh, đã có mặt trên đường Điện Biên Phủ từ 7h vì sợ đến muộn sẽ không còn chỗ đứng. Từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, ông Tố có những cảm xúc đặc biệt khi biết tin 731 hài cốt liệt sĩ được tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng. Với ông, đây không chỉ là lễ tiễn đưa những người đã ngã xuống mà còn là dịp để đồng đội, người dân và thế hệ trẻ bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh của quá khứ.

Khi đoàn xe chở hài cốt 731 liệt sĩ tiến đến, không khí trên tuyến đường dần lắng lại. Nhiều em chăm chú dõi theo đoàn xe, không giấu được sự xúc động trong khoảnh khắc thiêng liêng.

Đối với các học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, việc tham gia tiễn đưa các liệt sĩ là dịp để học sinh hiểu hơn về lòng biết ơn và trách nhiệm với đất nước. Các em đồng thời bày tỏ sự tri ân không chỉ thể hiện trong những buổi lễ tưởng niệm mà còn cần được tiếp nối bằng những hành động thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giữa dòng người lặng lẽ tiễn đưa, học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã có bài học đặc biệt. Không chỉ tiếp nhận kiến thức qua trang sách hay lời kể của thầy cô, các em trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ. Trải nghiệm ấy giúp những câu chuyện về sự hy sinh của thế hệ đi trước trở nên khó quên, đồng thời nhắc nhở người trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối những giá trị đáng tự hào của dân tộc.