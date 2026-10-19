Học sinh tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực trên không gian mạng

Học sinh hào hứng xem phiên tòa giả định về tình huống bạo lực trên không gian mạng

Ngày 19-10, tại Trường THCS Võ Trường Toản, UBND phường Sài Gòn (TPHCM) phối hợp Chi hội Luật gia phường Sài Gòn, Đoàn Thanh niên TAND TPHCM cùng Nhóm Luật sư Mạch sống tổ chức phiên tòa giả định xét xử bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Hơn 700 học sinh Trường THCS Võ Trường Toản chăm chú theo dõi phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực trên không gian mạng.

Đây là hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực trên không gian mạng và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11.

Nội dung vụ án giả định, B. thường xuyên “bóc phốt”, hùa theo đám đông, thích câu lượt xem (view) trên mạng xã hội, có lượt tương tác cao. Bị cáo Nguyễn Văn A hẹn B. ra nói chuyện. A. dùng cây sắt đánh vào đầu B. khiến nạn nhân bất tỉnh, thương tích 10%. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn A. 2 năm tù, cho hưởng án treo.

Học sinh được các chuyên gia tư vấn pháp luật

Tại chương trình, các học sinh háo hức tham gia giao lưu, đặt câu hỏi với ban tổ chức. Các luật gia, luật sư cũng tư vấn pháp luật cho học sinh; trao đổi về những vấn đề pháp lý mà các em còn thắc mắc.

Chương trình tuyên truyền pháp luật do UBND phường Sài Gòn (TPHCM), Chi hội Luật gia phường Sài Gòn, Đoàn Thanh niên TAND TPHCM và Nhóm Luật sư Mạch sống phối hợp tổ chức

Phiên tòa giả định giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và biết cách nhận biết, phòng tránh các rủi ro khi tham gia mạng xã hội.