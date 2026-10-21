Học sinh tìm hiểu cách tự bảo vệ trên không gian mạng

Các hoạt động của chương trình cùng chia sẻ thông điệp sử dụng mạng an toàn, ứng xử có trách nhiệm. Ảnh: BTC

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Cyber Care Summit 2026, hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng.

Diễn đàn do Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring tổ chức, với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà giáo dục và ban giám hiệu gần 50 trường học tại Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của 15 học sinh là Đại sứ An toàn số học đường, cùng chia sẻ thông điệp sử dụng mạng an toàn, ứng xử có trách nhiệm và khuyến khích các bạn lên tiếng trước những hành vi gây tổn thương trên mạng.

Tại khu vực trải nghiệm, học sinh được tiếp cận những tình huống thường gặp khi sử dụng mạng thông qua các hoạt động tương tác. Cách truyền tải kiến thức qua trò chơi giúp các em hiểu rõ hơn những hành vi nên làm, cần tránh khi tham gia môi trường trực tuyến, cách nhận diện nguy cơ lừa đảo và ứng xử có trách nhiệm với người khác.

Lê Vân Khánh, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Ngọc Thụy cho biết, tham gia các hoạt động trải nghiệm giúp em cảm thấy hứng thú, hiểu thêm cách bảo vệ bản thân trên không gian mạng và nhận biết nguy cơ lừa đảo. Theo Khánh, học sinh không nên dành quá nhiều thời gian trên mạng, cần thận trọng với thông tin không rõ nguồn gốc và những lời đề nghị từ người lạ. Tại trường, em cũng được tìm hiểu về an toàn mạng thông qua các hoạt động hỏi đáp, sinh hoạt lớp và tuyên truyền trong giờ chào cờ.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, diễn đàn còn có phần tập huấn về giáo dục an toàn số cho đại diện các trường. Nội dung tập huấn tập trung vào nhận diện những nguy cơ như lừa đảo, mạo danh, bắt nạt trực tuyến và các hình thức xâm hại trên mạng; đồng thời hướng dẫn cách phòng ngừa, tiếp nhận thông tin, ứng phó ban đầu và phối hợp hỗ trợ khi học sinh gặp sự cố.

Buổi tập huấn về giáo dục an toàn số cho đại diện các nhà trường với nhiều nội dung bổ ích. Ảnh: BTC

Hoạt động này hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giáo dục để tiếp tục hướng dẫn học sinh tại trường. Việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ dừng ở cảnh báo nguy cơ mà còn cần giúp các em biết cách xử lý khi gặp tình huống bất thường, tìm kiếm sự trợ giúp từ người đáng tin cậy, thay vì phải tự mình đối mặt.

Nguyễn Phạm Hiền Minh, học sinh lớp 11, Đại sứ An toàn số Học đường của Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring cho rằng, để học sinh biết cách tự bảo vệ trên không gian mạng, không thể chỉ dựa vào các chiến dịch tuyên truyền. Bên cạnh việc học sinh chia sẻ, hướng dẫn lẫn nhau về kỹ năng an toàn số, nhà trường và gia đình cần chủ động tìm hiểu, thường xuyên cung cấp thông tin, hướng dẫn các em nhận diện nguy cơ và cách ứng phó khi gặp tình huống không an toàn trên mạng.

Chương trình còn có phần giao lưu nghệ thuật với ca khúc chủ đề “Lướt chạm”, góp phần lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”. Thông điệp nhấn mạnh việc ứng xử có trách nhiệm trong mỗi lượt chia sẻ, bình luận hay trò chuyện trên mạng, đồng thời khuyến khích học sinh không thờ ơ trước những hành vi xúc phạm, đe dọa người khác.

Phần giao lưu nghệ thuật thu hút sự hưởng ứng sôi nổi của học sinh. Ảnh: BTC

Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch về an toàn học đường sẽ tiếp tục được triển khai trong năm học 2026-2027 tại các trường học trên địa bàn thành phố nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ và biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống không an toàn trên không gian mạng.