Học sinh Tiểu học Tân Mai học cách tự bảo vệ mình trên môi trường mạng

Tuyên truyền “An toàn trên mạng - Bắt đầu từ chính em!” tại Trường Tiểu học Tân Mai. (Ảnh: Anh Đức)

Chương trình có sự tham dự của Nhà giáo Ưu tú Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mai; Trung tá Bùi Văn Kửu, Cảnh sát khu vực Công an phường Tương Mai, Hà Nội; ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển nội dung số, Báo Công lý, cùng các giáo viên và đông đảo học sinh nhà trường.

Trong bối cảnh Internet ngày càng trở thành công cụ quen thuộc phục vụ học tập, giải trí và kết nối của trẻ em, việc trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng có ý nghĩa thiết thực. Đối với học sinh tiểu học, bên cạnh những lợi ích mà công nghệ mang lại, các em cũng có thể đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ cung cấp thông tin cá nhân, tiếp xúc với nội dung không phù hợp hoặc bị bắt nạt trên không gian mạng.

Xuất phát từ thực tế đó, chương trình được xây dựng theo hình thức giao lưu trực tiếp, kết hợp video tình huống, hỏi đáp và trò chơi tương tác, giúp các em tiếp cận những vấn đề về an toàn mạng bằng cách diễn đạt gần gũi, dễ hiểu.

Trung tá Bùi Văn Kửu hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ trên không gian mạng. (Ảnh: Anh Đức)

Tại chương trình, thông qua ba câu hỏi khởi động, học sinh được nhận diện những lợi ích của Internet, đồng thời bước đầu làm quen với nguyên tắc không chia sẻ thông tin cá nhân, gia đình cho người lạ và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nội dung khiến bản thân lo lắng, sợ hãi.

Điểm nhấn của hoạt động là phần phân tích hai tình huống mang tên “Quà tặng bất ngờ” và “Người bạn mới quen”. Ở tình huống thứ nhất, một bạn nhỏ nhận được thông báo trúng thưởng nhưng phải cung cấp địa chỉ nhà và số điện thoại của bố mẹ để nhận quà. Qua trao đổi với Trung tá Bùi Văn Kửu, các em được hướng dẫn không vội tin những lời mời nhận quà hấp dẫn, không bấm vào đường dẫn lạ và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người không quen biết.

Với tình huống thứ hai, một người mới quen qua Internet rủ bạn nhỏ gặp mặt tại công viên. Từ câu chuyện này, Trung tá Bùi Văn Kửu phân tích nguy cơ khi tiếp xúc với người lạ trên mạng, đồng thời nhắc nhở học sinh không tự ý gặp người chỉ quen qua Internet, không chia sẻ địa chỉ nhà hay nơi mình thường đến và cần báo ngay cho bố mẹ, thầy cô khi nhận được lời mời đáng ngờ.

Đặc biệt, để giúp học sinh dễ ghi nhớ và vận dụng vào thực tế, Trung tá Bùi Văn Kửu đã hướng dẫn các em ba nguyên tắc cơ bản khi sử dụng Internet: “Dừng lại - Không chia sẻ - Báo người lớn”.

Theo đó, khi gặp tin nhắn lạ, đường dẫn đáng ngờ hoặc nội dung khiến bản thân sợ hãi, các em cần dừng xem, không vội bấm hoặc làm theo yêu cầu. Các em không chia sẻ mật khẩu, địa chỉ nhà, số điện thoại và thông tin riêng của gia đình cho người lạ; không tùy tiện đăng tải hình ảnh của bạn bè khi chưa được đồng ý. Khi gặp tình huống bất thường, bị trêu chọc hoặc tiếp xúc với nội dung không phù hợp, các em cần kể lại với bố mẹ, thầy cô hoặc người lớn mà mình tin tưởng để được hỗ trợ.

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi tìm hiểu kỹ năng sử dụng Internet an toàn. (Ảnh: Anh Đức)

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức, học sinh còn được trực tiếp vận dụng những điều vừa học thông qua trò chơi “Em chọn an toàn” với bốn tình huống thực tế. Các câu hỏi xoay quanh việc xử lý khi hình ảnh của bạn bị đưa lên mạng để trêu chọc, gặp nội dung khiến bản thân lo lắng, đăng ảnh chung với bạn bè và sử dụng thiết bị điện tử đúng thời gian.

Thông qua hình thức lựa chọn đáp án A hoặc B, các em được khuyến khích chủ động đưa ra cách xử lý phù hợp. Qua đó, chương trình không chỉ nhấn mạnh việc bảo vệ thông tin cá nhân mà còn giáo dục học sinh ý thức tôn trọng quyền riêng tư, không tham gia bắt nạt trên mạng, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác và cân bằng thời gian sử dụng Internet với học tập, vui chơi, nghỉ ngơi.

Dịp này, đại diện Báo Công lý đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Tân Mai nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời trao những phần quà động viên các em học sinh tích cực tham gia giao lưu.

Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm và trao phần quà cho các em học sinh. (Ảnh: Anh Đức)

Khép lại chương trình, học sinh toàn trường cùng hưởng ứng ba lời hứa: “Dừng lại khi gặp điều lạ - Không chia sẻ thông tin riêng - Báo người lớn khi cần giúp đỡ”. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt mà Ban Tổ chức mong muốn mỗi học sinh ghi nhớ và thực hiện trong quá trình sử dụng Internet.

Thông qua chương trình, Báo Công lý cùng Trường Tiểu học Tân Mai góp phần đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn trên không gian mạng đến gần hơn với học sinh, bắt đầu từ những tình huống thiết thực trong đời sống hằng ngày. Việc hình thành thói quen sử dụng Internet có trách nhiệm, biết nhận diện nguy cơ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ sẽ góp phần bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường số.