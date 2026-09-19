Học sinh tiểu học Hải Phòng học 2 buổi/ngày không phải làm bài tập về nhà

Công khai thực đơn, tiền ăn bán trú

Ngày 18/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng đã ban hành Văn bản số 6048/SGDĐT-VP về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý một số hoạt động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo đó, về việc tổ chức suất ăn bán trú, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra, giám sát chất lượng, số lượng suất ăn và việc giao nhận thực phẩm.

Các trường phải thực hiện nghiêm quy định về kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm; không để thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng, an toàn được đưa vào trường học.

Cùng với đó, nhà trường phải công khai thực đơn, mức thu và các khoản chi tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời tạo điều kiện để cha mẹ học sinh giám sát việc giao nhận thực phẩm và tổ chức bữa ăn.

Về dạy thêm, học thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyệt đối không dùng bất kỳ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm trong và ngoài nhà trường.

Đối với học sinh tiểu học, Sở tạo yêu cầu không tổ chức dạy thêm, trừ các trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; đồng thời không dạy trước chương trình. Đối với trẻ mầm non, không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi.

Theo văn bản, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phải được thực hiện theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, bảo đảm tính khoa học, hợp lý và thuận lợi cho học sinh, giáo viên. Khi xây dựng thời khóa biểu, nhà trường phải bố trí buổi 1 và buổi 2 hợp lý, không xen kẽ các tiết học, hoạt động của buổi 2 với các tiết học của buổi 1.

Nhà trường không ép buộc học sinh tham gia các hoạt động không thuộc nội dung bắt buộc của chương trình; không lợi dụng việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định hoặc thu các khoản kinh phí trái quy định.

Đáng chú ý, đối với các lớp tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu nhà trường hướng dẫn học sinh hoàn thành các nội dung học tập tại lớp, không giao bài tập về nhà và khuyến khích tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

Giảm thi, giảm hồ sơ, giảm họp

Nhằm dánh thời gian cho dạy học và sinh hoạt chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về cắt giảm các cuộc thi, hội thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian.

Theo đó, các trường không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, trừ trường hợp nhằm phát hiện, tuyển chọn đội tuyển tham dự kỳ thi do cấp trên tổ chức. Đối với giáo viên, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường chỉ tổ chức để phát hiện, lựa chọn giáo viên tham gia hội thi cấp trên; không tổ chức để lấy thành tích, không phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết.

Các cơ sở giáo dục không được tự đặt thêm hoặc yêu cầu giáo viên làm thêm hồ sơ, biểu mẫu không có căn cứ pháp lý. Trường cũng không được yêu cầu thực hiện đồng thời hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử có cùng nội dung, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Đồng thời, Sở cũng yêu càu rà soát, cắt giảm các cuộc họp hành chính không cần thiết, tăng cường trao đổi qua môi trường số; các cuộc họp phải đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đối với họp cha mẹ học sinh, nhà trường phải bảo đảm thông tin đầy đủ, trao đổi hai chiều, dành thời gian thỏa đáng để phụ huynh phát biểu, đóng góp ý kiến, không tổ chức theo hình thức áp đặt, một chiều.

Nội dung họp bảo đảm thiết thực, công khai, minh bạch, phù hợp với từng thời điểm. Riêng cuộc họp đầu năm học, ngoài các nội dung theo quy định, phải đảm bảo có các nội dung phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về dạy thêm học thêm; tổ chức bán trú, an toàn thực phẩm; các khoản thu theo quy định.

Các khoản hỗ trợ tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc, không quy định mức bình quân hoặc mức tối thiểu. Cuộc họp cha mẹ học sinh cũng không được quyết định hoặc làm phát sinh các khoản đóng góp, nghĩa vụ tài chính đối với phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào.