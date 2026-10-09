Học sinh Tiến Sơn trở lại trường sau hơn một tháng nghỉ học

Sáng 9/10, hầu hết học sinh tại điểm trường lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam (Nghệ An) đã trở lại lớp sau hơn 1 tháng nghỉ học kéo dài.

161/166 học sinh điểm lẻ Tiến Sơn trở lại trường sau thời gian nghỉ học. Ảnh: CTV.

Theo thầy Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, trong sáng cùng ngày, chính quyền xã tiếp tục tổ chức xe đưa đón học sinh tại thôn Tiến Sơn đến trường. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh chủ động dậy sớm, dùng xe máy đưa con đến lớp.

Thống kê của nhà trường cho thấy, có 161/166 học sinh đã đến trường, chỉ còn 5 em vắng học. Các trường hợp nghỉ học chủ yếu vì lý do sức khỏe.

Học sinh điểm lẻ Tiến Sơn lên xe buýt trở lại trường học sau thời gian nghỉ học. Ảnh: CTV.

Việc học sinh trở lại trường là diễn biến tích cực sau thời gian phụ huynh phản đối chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ Tiến Sơn về các cơ sở học tập của Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Trước đó, do chưa đồng thuận với phương án sắp xếp trường lớp, nhiều phụ huynh tại thôn Tiến Sơn đã cho con nghỉ học. Chính quyền xã và ngành Giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp vận động, hỗ trợ học sinh trở lại lớp, trong đó có phương án bố trí xe đưa đón và tổ chức bán trú.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn có cơ sở vật chất xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Việc sắp xếp học sinh về các cơ sở có điều kiện dạy học tốt hơn nhằm bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục.