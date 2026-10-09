Học sinh Tiến Sơn (Nghệ An) trở lại trường

Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, được đầu tư xây dựng mới khang trang với đầy đủ phòng học chức năng, phòng thư viện đáp ứng yêu cầu dạy học Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018.

Cùng với việc ổn định nền nếp, nhà trường tập trung rà soát kiến thức, xây dựng phương án ôn tập, dạy bù phù hợp, giúp học sinh nhanh chóng bắt nhịp chương trình, bảo đảm chất lượng học tập sau thời gian nghỉ kéo dài.

Việc phần lớn học sinh thôn Tiến Sơn trở lại trường đánh dấu bước chuyển biến sau nhiều tuần gián đoạn học tập. Để có kết quả này, tỉnh Nghệ An, ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền xã Quỳnh Tam, nhà trường cùng các lực lượng liên quan đã kiên trì tuyên truyền, đối thoại, vận động và triển khai các giải pháp hỗ trợ học sinh đến lớp.

Thầy giáo Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, cho biết hầu hết phụ huynh thôn Tiến Sơn đã đồng thuận, đưa con em đến trường theo phương án bố trí của địa phương. Một số học sinh chưa thể có mặt trong ngày đầu trở lại do bị ốm. Theo thầy Triều, sau hơn một tháng nghỉ học, điều nhà trường quan tâm trước hết là giúp học sinh ổn định tâm lý, làm quen trở lại với nền nếp học tập và từng bước bổ sung những kiến thức còn thiếu. Việc tổ chức dạy học phải căn cứ vào tình hình thực tế của từng lớp, từng học sinh, tránh tạo áp lực khi các em vừa trải qua thời gian dài không được học tập thường xuyên.

Sáng 9/10/2026, 161/166 học sinh tại điểm trường lẻ thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, trở lại Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Nhà trường sẽ rà soát mức độ tiếp thu, xác định những nội dung học sinh đã bỏ lỡ để xây dựng kế hoạch củng cố kiến thức. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn đánh giá khả năng tiếp nhận bài học, chú trọng các kiến thức nền tảng, kỹ năng đọc, viết, tính toán và những nội dung cần thiết để tiếp tục học các bài mới.

Trước mắt, nhà trường tập trung ổn định nền nếp, rà soát kiến thức của từng em để có phương án bổ sung phù hợp. Nhà trường sẽ chủ động bố trí thời gian ôn tập, dạy bù, giúp học sinh nhanh chóng bắt nhịp chương trình nhưng không gây quá tải. Mục tiêu là bảo đảm không em nào bị bỏ lại phía sau do thời gian nghỉ học kéo dài.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc bù đắp kiến thức không chỉ thực hiện trong một vài ngày mà cần được theo dõi trong quá trình học tập tiếp theo. Giáo viên phải nắm được những nội dung học sinh chưa hiểu, chưa thực hành đầy đủ để kịp thời hướng dẫn, đồng thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với năng lực của từng em.

Sáng 9/10/2026, 161/166 học sinh tại điểm trường lẻ thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, đã trở lại Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Bên cạnh việc củng cố kiến thức, nhà trường cũng chú trọng duy trì sĩ số, phối hợp thường xuyên với phụ huynh để nắm bắt tình hình chuyên cần và những khó khăn của học sinh khi đến trường. Những trường hợp còn nghỉ học hoặc gặp trở ngại về sức khỏe, đi lại sẽ được quan tâm, tìm giải pháp hỗ trợ nhằm bảo đảm các em sớm trở lại học tập ổn định.

Việc học sinh trở lại lớp là điều kiện quan trọng để khôi phục tiến độ dạy học, song quá trình bắt nhịp chương trình cần có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương. Trong đó, phụ huynh cần tạo điều kiện để con em đi học đều đặn, dành thời gian theo dõi việc học tại nhà và trao đổi với giáo viên khi trẻ gặp khó khăn trong tiếp thu kiến thức.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn được xây dựng năm 1998, hiện xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn dạy và học. Thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, học sinh được chuyển về điểm chính và Phân hiệu Tân Sơn thuộc Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Tuy nhiên, do chưa đồng thuận với phương án này, một bộ phận phụ huynh không đưa con đến trường trong hơn một tháng.

Những hỗ trợ về xe đưa đón góp phần tháo gỡ từng bước những vướng mắc, nỗ lực đưa học sinh trở lại trường.

Trước tình hình trên, tỉnh Nghệ An, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền xã Quỳnh Tam tổ chức 4 cuộc đối thoại với người dân, trong đó có 2 cuộc do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chủ trì. Tại cuộc đối thoại ngày 1/10, lãnh đạo tỉnh lắng nghe, giải đáp những băn khoăn về việc đi lại, sinh hoạt của học sinh, đồng thời khẳng định yêu cầu bảo đảm an toàn trường học và cải thiện điều kiện học tập.

Cùng với vận động, tuyên truyền, địa phương miễn toàn bộ kinh phí xe đưa đón và tiền bán trú trong năm học này, giúp giảm gánh nặng chi phí cho gia đình. Nhà trường phối hợp với chính quyền đến từng hộ vận động, tìm giải pháp hỗ trợ những học sinh ở xa, dễ say xe hoặc có sức khỏe không tốt. Tập thể giáo viên cũng gửi tâm thư, mong phụ huynh tạo điều kiện để con em sớm trở lại lớp, tránh ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức.

Công an xã thành lập 5 tổ công tác tuyên truyền về chủ trương sắp xếp trường lớp và quyền học tập của trẻ em; đồng thời làm việc với một số phụ huynh chưa đưa con đến trường.