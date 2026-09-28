Học sinh Tiên Hải được tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo

Đồn Biên phòng Tiên Hải tặng quà cho các học sinh trả lời đúng các câu hỏi của phần giao lưu, hỏi - đáp.

Chiều 28/9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải tổ chức tuyên truyền cho học sinh về vị trí, vai trò, ý nghĩa của biên giới, biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, các em được tìm hiểu chặng đường 51 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (6/10/1975 - 6/10/2026); qua đó, hiểu thêm về nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và gắn bó với nhân dân.

Buổi tuyên truyền có phần giao lưu, hỏi - đáp với các câu hỏi về biên giới, biển đảo, người lính Biên phòng và trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn quê hương.