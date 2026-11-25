Ngày 25/11, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội công bố 30 đội thi lọt vào vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo miền Bắc 2026 (NIE 2026).

Đây là năm đầu tiên Trường Quản trị và Kinh doanh tổ chức cuộc thi khởi nghiệp dành cho học sinh THPT, với chủ đề “Sáng tạo số cho tương lai bền vững”.

Học sinh Trường Dewey Tây Hồ Tây (Hà Nội) tìm hiểu về Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo miền Bắc - NIE 2026 do HSB tổ chức.

Ngay trong năm đầu tổ chức, cuộc thi thu hút 80 đội với 241 học sinh đăng ký tham gia. Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức lựa chọn 30 đội với 101 học sinh đến từ 19 trường THPT thuộc 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An và Lào Cai.

Trong số 30 dự án lọt vào vòng bán kết, có 15 dự án thuộc nhóm chuyển đổi số và công nghệ vì cộng đồng; 8 dự án thuộc nhóm sống xanh và môi trường bền vững; 7 dự án thuộc nhóm kinh tế, văn hóa và du lịch sáng tạo.

Ở nhóm chuyển đổi số và công nghệ vì cộng đồng, các học sinh tập trung ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ để giải quyết những vấn đề liên quan đến giáo dục, năng lượng, kết nối cộng đồng và gìn giữ giá trị bản địa.

Với nhóm sống xanh và môi trường bền vững, các ý tưởng hướng đến tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, cải tạo đất, phát triển vật liệu thân thiện với môi trường và kéo dài vòng đời của các sản phẩm công nghệ.

Trong khi đó, các dự án thuộc nhóm kinh tế, văn hóa và du lịch sáng tạo tập trung khai thác giá trị văn hóa, di sản, kết hợp công nghệ và mô hình kinh doanh để đưa những giá trị của địa phương đến gần hơn với cộng đồng.

Các dự án được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như khả năng nhận diện vấn đề thực tiễn, tính sáng tạo và khả thi của giải pháp, giá trị và tác động đối với cộng đồng, phương án triển khai, dự toán tài chính và chất lượng trình bày hồ sơ dự thi.

Vòng bán kết diễn ra từ ngày 19/11 đến 27/12. Trong thời gian này, 30 đội thi được đội ngũ cố vấn của Ban tổ chức đồng hành, hỗ trợ chuyên môn để hoàn thiện ý tưởng, nâng cao tính khả thi của các dự án.

Mỗi đội sẽ xây dựng video giới thiệu dự án với thời lượng tối đa 3 phút và thuyết trình trực tuyến trước Hội đồng giám khảo.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng HSB, đánh giá cao sự hưởng ứng của học sinh THPT đối với cuộc thi, thể hiện qua số lượng đội thi tham gia và sự đa dạng của các ý tưởng.

Theo ông, nhiều dự án cho thấy khả năng quan sát, nhận diện những vấn đề cụ thể trong đời sống của học sinh. Các em bước đầu biết vận dụng kiến thức công nghệ, tư duy quản trị và tinh thần sáng tạo để đề xuất những giải pháp hướng tới cộng đồng.

“Điều quan trọng hơn cả là các em đã chủ động chuyển từ suy nghĩ, ý tưởng sang hành động, dám thử nghiệm, dám trình bày và bảo vệ những đề xuất của mình”, GS.TS Hoàng Đình Phi nhấn mạnh.

Hiệu trưởng HSB cho biết, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 của Thủ tướng, nhà trường xác định việc nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cần được bắt đầu từ sớm.

Nhà trường sẵn sàng đồng hành cùng học sinh thông qua hoạt động cố vấn, kết nối chuyên gia, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ hoàn thiện dự án, giúp những ý tưởng có tiềm năng từng bước được kiểm chứng, phát triển thành các giải pháp có giá trị thực tiễn.

“Chúng tôi kỳ vọng Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo miền Bắc - NIE 2026 sẽ không chỉ là một cuộc thi, mà còn là môi trường khơi dậy khát vọng sáng tạo, tinh thần dấn thân và năng lực kiến tạo tương lai của thế hệ trẻ”, GS.TS Hoàng Đình Phi chia sẻ.