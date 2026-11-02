Học sinh THPT chuyên Hà Nội Amsterdam được 'truyền lửa' với hai năm liên tiếp vô địch Đường lên đỉnh Olympia

Thầy cô trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam chúc mừng thành tích các nhà leo núi Olympia.

Ngày 2-11, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ đặc biệt với sự tham dự của bốn gương mặt Olympia: Trần Công Minh (giành giải Nhất Tuần, Nhất Tháng năm thứ 21), Vũ Nguyên Sơn (Á quân năm thứ 22), Trần Bùi Bảo Khánh (Quán quân năm thứ 25) và Đoàn Lê Anh Đức (Quán quân năm thứ 26).

Trước đó, ngày 1-11, tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức đã để lại ấn tượng xuất sắc ở các phần thi và giành vòng nguyệt quế với phần thưởng trị giá 50.000 USD.

Ở các phần thi, Anh Đức cho thấy vốn kiến thức xã hội phong phú, khả năng ghi nhớ tốt, đặc biệt với những câu hỏi về lịch sử, văn học và các vấn đề xã hội. Nam sinh cũng thể hiện khả năng tính toán tốt và vốn tiếng Anh vững vàng. Điều mà Anh Đức vui nhất là đã góp phần giúp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành ngôi trường đầu tiên có học sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia trong hai năm liên tiếp.

Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ: "Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của bản thân các em mà còn của tập thể giáo viên, học sinh nhà trường. Việc 2 năm liên tiếp giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia là dấu mốc khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh nhà trường. Các em đã thể hiện hình ảnh đẹp của học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam: năng động, sáng tạo, ham học hỏi và luôn khát khao chinh phục những đỉnh cao tri thức".

Bốn nhà leo núi Đường lên đỉnh Olympia trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam truyền cảm hứng cho các thế hệ đàn em.

Việc các thế hệ học sinh dù đã trưởng thành vẫn hướng về mái trường, gắn bó với cộng đồng và truyền cảm hứng cho học sinh khóa sau là nét đẹp của học trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

Chia sẻ với các gương mặt Olympia, Hiệu trưởng Trần Thùy Dương mong muốn các em mang tri thức đi xa nhưng luôn giữ tình cảm với gia đình, thầy cô, bạn bè và mái trường; đồng thời nhắn nhủ cả bốn gương mặt Olympia tiếp tục nỗ lực, bởi chinh phục đỉnh Olympia là khởi đầu đáng tự hào chứ không phải đích đến cuối cùng của cuộc đời.

Trong phần giao lưu, bốn học sinh từng đoạt giải tại Đường lên đỉnh Olympia đã chia sẻ với học sinh những trải nghiệm đáng nhớ, kinh nghiệm chuẩn bị kiến thức, giữ tâm lý và duy trì sự tập trung khi tham gia cuộc thi. Các nội dung trao đổi cũng đề cập đến sự thay đổi trong chiến thuật thi đấu qua các mùa Olympia, từ tốc độ trả lời đến bản lĩnh và khả năng ứng phó với áp lực.

Một trong những kinh nghiệm được các nhà leo núi nhấn mạnh là các em học sinh không nên chỉ tập trung vào môn học thế mạnh mà cần chủ động mở rộng kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Việc đọc sách, tìm hiểu những chủ đề ngoài chương trình giúp các em tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ. Học sinh khối tự nhiên cũng cần quan tâm đến lịch sử, xã hội, trong khi học sinh khối xã hội nên tìm hiểu thêm về khoa học tự nhiên để hình thành vốn hiểu biết toàn diện.