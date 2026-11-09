Học sinh THPT Chuyên Chu Văn An bùng nổ với màn nhảy cổ vũ, kéo co sôi động

Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An - Sparkling Chu Văn An” mùa thứ XIV, các hoạt động mang đến những trải nghiệm đáng nhớ.

Mở màn cho chuỗi hoạt động là Cuộc thi Nhảy cổ vũ (Cheerdance) đầy sôi động. Mang trong mình tinh thần nhiệt huyết với những ý tưởng sáng tạo, 8 nhóm nhà đã đem tới những tiết mục trình diễn đầy năng lượng và in đậm dấu ấn riêng.

Mỗi tiết mục đều mang màu sắc riêng, nổi bật qua những bước nhảy uyển chuyển, sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần đồng đội của từng nhóm nhà. Khép lại phần thi, nhóm nhà R - Rolitenus ghi dấu ấn với màn trình diễn đầy ấn tượng và độc đáo, xuất sắc dành giải Nhất cuộc thi Cheerdance.

Phần thi Cheerdance đến từ nhóm nhà Rolitenus.

Bên cạnh những màn trình diễn đầy nhiệt huyết, không khí ngày hội tiếp tục được khuấy động bởi phần thi kéo co nữ. Trải qua những vòng loại kịch tính, vượt qua 6 nhóm nhà tài năng, hai đội thi Tuterlaris và Rolitenus xuất sắc bước vào trận chung kết để tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vô địch. Với bản lĩnh và sự phối hợp ăn ý, nhóm nhà R đã tiếp tục giành chiến thắng, chính thức trở thành đương kim vô địch của Cuộc thi kéo co nữ mùa Sparkling thứ XIV.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn sôi động và các cuộc tranh tài hấp dẫn, chuỗi hoạt động còn là dịp để học sinh Chu Văn An tiếp nối truyền thống sẻ chia thông qua hoạt động kết nối với Trường Tiểu học Quảng Yên - phân hiệu Đông Lĩnh (Phú Thọ), ngôi trường từng dành cho thầy trò nhà trường sự đùm bọc, giúp đỡ trong những năm kháng chiến chống Pháp.

Những trải nghiệm ý nghĩa từ các hoạt động chính là nguồn động lực để các bạn học sinh trường Chu Văn An tiếp tục phát huy năng lực, nuôi dưỡng sự sáng tạo và lưu giữ những dấu ấn đẹp đẽ của thời học sinh.