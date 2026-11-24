Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu được tổ chức trên phạm vi cả nước, trong tháng 11, bên cạnh các hoạt động tại nhiều địa phương, học sinh ở nhiều trường học đã có những chương trình tìm hiểu văn hóa dân tộc. (Ảnh: Vietnam+)

Tại Hệ thống Giáo dục Alpha (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest), bốn trường thành viên bao gồm: Alpha Smart City, Alpha CGD, Thực nghiệm Victory, Alpha Hải Phòng, cùng triển khai chuỗi hoạt động “Dòng chảy tiếp nối”(Ảnh: Vietnam+)

Các hoạt động được tổ chức phù hợp với từng lứa tuổi, mức độ nhận thức của học sinh. (Ảnh: Vietnam+)

Học sinh Trường Thực nghiệm Victory thích thú với mô hình nhà rông Tây Nguyên. (Ảnh: Vietnam+)

Các em học sinh chụp ảnh cùng mô hình chùa một cột - biểu tượng văn hóa của Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Các em cũng thích thú vơi hoạt động khám phá trang phục truyền thống của các dân tộc... (Ảnh: Vietnam+)

... và chơi các trò chơi truyền thống. (Ảnh: Vietnam+)

Học sinh Trường Alpha Smart City tham quan Văn Miếu, Cổ Loa, Đền Gióng, Đền Hùng và một số địa danh tại Quảng Ninh, Lạng Sơn. Trong ảnh, các em học sinh chụp ảnh tại di tích thành Cổ Loa. (Ảnh: Vietnam+)

Sau chuyến trải nghiệm, học sinh tự thiết kế cẩm nang du lịch cho các địa danh, di sản. (Ảnh: Vietnam+)

Mô hình các biểu tượng văn hóa dân tộc được học sinh làm từ vật liệu tái chế. (Ảnh: Vietnam+)

Các em cũng thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian truyền thống. (Ảnh: Vietnam+)

Tại Trường Alpha Hải Phòng, hoạt động tập trung vào lịch sử địa phương. Học sinh tham quan quần thể di tích lịch sử - văn hóa địa phương, sau đó thực hành dàm báo tường, dựng mô hình, hóa thân thành nhân vật lịch sử, sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm “Hải Phòng miền di sản”. (Ảnh: Vietnam+)