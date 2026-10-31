Học sinh thêm cơ hội tìm hiểu cơ hội học tập và việc làm

Học sinh tìm hiểu cơ hội học tập sau khi tốt nghiệp THCS. Ảnh: Phương Quỳnh

Đại diện các cơ sở đào tạo giải đáp những băn khoăn về học phí, văn bằng, điều kiện học tập và yêu cầu của từng nghề, giúp học sinh có thêm thông tin để lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp. Hoạt động cũng góp phần kết nối cơ sở đào tạo, học sinh và doanh nghiệp.

Tìm hiểu nghề để có thêm lựa chọn

Ngày 31-10, tại Trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội, hàng nghìn học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tham gia Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông lần thứ 2 năm 2026. Tại các gian tư vấn, đại diện cơ sở đào tạo giới thiệu, giải đáp về ngành học, chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện nhập học, chính sách hỗ trợ học phí và cơ hội việc làm.

Nguyễn Văn Đại, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Hồng Thái (xã Ô Diên) đến chương trình với mong muốn tìm hiểu lĩnh vực xây dựng và những ngành nghề liên quan. Qua tham quan các gian hàng, tìm hiểu yêu cầu và kỹ năng của từng nghề, em nhận thấy công việc trong lĩnh vực xây dựng khá vất vả, đòi hỏi sức khỏe và chuyên môn. Tuy nhiên, trước thực tế nhiều công trình, tuyến đường đang được xây dựng, Đại cũng nhìn thấy cơ hội việc làm của lĩnh vực này. Em dự định đăng ký xét tuyển vào trường có ngành Xây dựng.

Đến với chương trình, Đinh Quốc Cường, học sinh lớp 9, Trường Trung học cớ sở Hoài Đức (xã Hoài Đức) có dịp tìm hiểu thêm về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và những lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo Quốc Cường, với những học sinh chưa đủ điều kiện trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, học nghề là một hướng đi phù hợp để tiếp tục học tập, tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân. Qua đó, các em có thêm cơ sở định hướng ngành học, nghề nghiệp cho tương lai.

Đưa con đến tìm hiểu tại ngày hội, ông Kiều Anh Tuấn (xã Hoài Đức) cho biết, hoạt động giúp gia đình có thêm thông tin về các cơ sở đào tạo, ngành nghề và những lựa chọn sau khi con tốt nghiệp trung học cơ sở.

Theo ông Kiều Anh Tuấn, học nghề là hướng đi đáng quan tâm, đồng thời giúp giảm áp lực thi cử và mở ra cơ hội sớm tiếp cận kỹ năng nghề nghiệp. Gia đình sẽ tiếp tục tìm hiểu kỹ về chương trình đào tạo, điều kiện học tập và cơ hội việc làm để cân nhắc, lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực, nguyện vọng của con cũng như điều kiện thực tế của gia đình.

Cùng đưa học sinh lớp 9 đến chương trình, cô Nguyễn Thị Chanh, Tổng phụ trách tại Phân hiệu Đức Thượng, Trường Trung học cơ sở Lý Nam Đế (xã Hoài Đức) cho biết nhà trường muốn các em tiếp cận trực tiếp thông tin về ngành nghề và cơ sở đào tạo. Theo cô, những năm gần đây, học sinh quan tâm đến giáo dục nghề nghiệp nhiều hơn. Bên cạnh các buổi tư vấn tại trường, hoạt động tham quan, trải nghiệm giúp các em hiểu rõ hơn môi trường học tập, yêu cầu nghề nghiệp và cơ hội phát triển. Lần này, Phân hiệu Đức Thượng đưa 40 học sinh lớp 9 tham gia; toàn trường có 80 học sinh được đến tìm hiểu, tư vấn hướng nghiệp.

Học sinh ngày càng quan tâm hơn đến sự đa dạng về cơ hội học tập sau khi tốt nghiệp. Ảnh: Phương Quỳnh

Cô Nguyễn Thị Chanh cho rằng lựa chọn học nghề cần dựa trên năng lực, sở trường và điều kiện của từng em. Với một số học sinh, đây có thể là hướng đi phù hợp để tiếp tục học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, chứ không nên bị coi là lựa chọn bất đắc dĩ khi không trúng tuyển vào trung học phổ thông. Điều quan trọng là học sinh được cung cấp thông tin đầy đủ để cân nhắc con đường phù hợp.

Mở rộng cơ hội việc làm

Là đơn vị đăng cai tổ chức phiên giao dịch, Trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội giới thiệu các chương trình đào tạo, chính sách tuyển sinh và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Ông Trần Việt Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường hiện đào tạo 20 ngành nghề trình độ trung cấp. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đăng ký học song song chương trình văn hóa trung học phổ thông và trung cấp nghề, được miễn 100% học phí học nghề, xét tuyển bằng học bạ vào lớp 10 và có cơ hội nhận học bổng.

Học sinh trải nghiệm nghề nghiệp tại Trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội. Ảnh: Phương Quỳnh

Theo ông Trần Việt Hùng, nhà trường giới thiệu việc làm cho học sinh tại mạng lưới hàng trăm doanh nghiệp. Những năm gần đây, trường tăng cường hợp tác với doanh nghiệp theo phương châm đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động. Doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, hỗ trợ thiết bị, tiếp nhận học sinh thực tập và tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Số liệu nhà trường cung cấp cho thấy tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm ngay đạt trên 95%. Ở các ngành công nghệ ô tô, cơ khí, điện - điện tử, tỷ lệ này đạt từ 98% đến 100%; mức lương khởi điểm bình quân từ 8 đến 12 triệu đồng/tháng. Khảo sát hơn 100 doanh nghiệp đối tác cho thấy trên 92% đơn vị đánh giá cao năng lực thực hành, tác phong công nghiệp và ý thức kỷ luật của học sinh. Nhờ được trang bị tốt kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp và ý thức kỷ luật, học sinh giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 70% chi phí và thời gian đào tạo lại sau tuyển dụng.

Tại gian tư vấn của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, khá đông học sinh dừng chân tìm hiểu về các ngành đào tạo, chương trình học và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Đặc biệt, chương trình học song song văn hóa trung học phổ thông và trung cấp nghề dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhận được sự quan tâm của nhiều em.

Bà Trịnh Thị Minh Nguyệt, đại diện Phòng Tuyển sinh nhà trường cho biết, học sinh học chương trình trung cấp nghề trong 2 năm song song với chương trình văn hóa trung học phổ thông trong 3 năm. Sau khi hoàn thành chương trình văn hóa và đáp ứng điều kiện theo quy định, các em có thể học liên thông lên cao đẳng chính quy ngay tại trường. Theo bà Minh Nguyệt, chương trình được thiết kế phù hợp với năng lực người học; với học sinh có học lực trung bình khá, đây là lựa chọn có thể cân nhắc.

Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp chương trình song bằng của trường đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm cũng đạt 100%; riêng ngành xây dựng, nhiều em có việc làm ngay do nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Qua khảo sát của trường, khoảng 50% học sinh sau tốt nghiệp đi làm, 50% tiếp tục học lên trình độ cao hơn. Hằng năm, trường dành khoảng 300 chỉ tiêu hệ song bằng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

Những thông tin được cung cấp tại chương trình giúp học sinh cuối cấp có cái nhìn tổng quan hơn về các ngành nghề, chương trình đào tạo, điều kiện tuyển sinh, chính sách hỗ trợ học phí và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Qua đó, các em và gia đình có thêm cơ sở để tìm hiểu, cân nhắc hướng đi phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh và điều kiện thực tế của gia đình. Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để các em chủ động lựa chọn con đường học tập sau khi tốt nghiệp.