Học sinh Thanh Xuân khám phá di sản qua học liệu số

Đây là những hoạt động trong chuyên đề giáo dục địa phương cấp THCS theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tìm hiểu lịch sử, văn hóa nơi mình sinh sống thông qua trải nghiệm thực tế và ứng dụng công nghệ số.

Tham dự chuyên đề có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch UBND phường Vương Thị Vân Khánh cùng đại diện các nhà trường, giáo viên và phụ huynh trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chuyên đề giáo dục địa phương cấp THCS tại Trường THCS Nhân Chính, phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Tiết học minh họa do cô giáo Nguyễn Diệu Ngân cùng học sinh lớp 8A15, Trường THCS Nhân Chính thực hiện. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách vở, các em chủ động tìm kiếm tư liệu, trải nghiệm thực tế rồi chuyển thành video, sản phẩm song ngữ, phần trình diễn và bản đồ số, đưa lịch sử, văn hóa địa phương đến gần hơn với học sinh.

Một trong những sản phẩm đáng chú ý là bộ ấn phẩm Việt - Anh giới thiệu về Thanh Xuân. Các poster được tích hợp mã QR dẫn tới bản đồ số, video và những câu chuyện văn hóa, giúp người xem tiếp tục khám phá các địa danh ngay trên thiết bị di động. Từ một sản phẩm học tập, các em đồng thời tìm cách giới thiệu hình ảnh quê hương tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Học sinh trình bày sản phẩm học tập về lịch sử, văn hóa địa phương tại chuyên đề. Ảnh: Tùng Lâm

Cô giáo Nguyễn Diệu Ngân cho biết, chuyên đề được xây dựng theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp học theo dự án với trải nghiệm thực tế. Quá trình tìm hiểu không chỉ giúp các em tiếp nhận kiến thức mà còn khuyến khích sự chủ động, sáng tạo trong cách thể hiện.

“Việc kết hợp video thực tế, công cụ AI và Google My Maps không chỉ tăng hứng thú học tập mà còn giúp học sinh phát triển năng lực số, tư duy sáng tạo và khả năng hợp tác”, cô Nguyễn Diệu Ngân chia sẻ.

Học sinh phát biểu ý kiến tại sự kiện. Ảnh: Tùng Lâm

Không khí tiết học thêm sôi nổi khi mỗi học sinh tìm thấy một điều thú vị theo cách riêng. Em Nguyễn Trần Bảo Ngân, học sinh lớp 8A15, ấn tượng nhất với phần tái hiện lễ hội 5 làng Mọc, khi tiếng trống và màn biểu diễn khiến em có cảm giác như được hòa mình vào không khí tưng bừng của lễ hội.

Cùng lớp, em Đỗ Phương Mai lại đặc biệt thích cách tra cứu thông tin trên bản đồ số. “Qua hình ảnh, video và tư liệu trong tiết học, chúng em dễ hình dung và ghi nhớ nội dung bài học hơn. Em cũng rất thích thú khi được tra cứu thông tin trên bản đồ số”, Phương Mai chia sẻ.

Theo đại diện UBND phường Thanh Xuân, chuyên đề là một trong những cách cụ thể hóa định hướng đổi mới giảng dạy nội dung giáo dục địa phương, gắn khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa với ứng dụng công nghệ số. Qua đó, học sinh không chỉ hiểu hơn về nơi mình đang sống mà còn được rèn luyện năng lực số, ngoại ngữ và khả năng giới thiệu những giá trị của địa phương bằng cách tiếp cận phù hợp với thế hệ trẻ.

Học sinh Trường THCS Nhân Chính tham gia chuyên đề giáo dục địa phương. Ảnh: Tùng Lâm

Theo cô giáo Nguyễn Diệu Ngân, bản đồ số có thể tiếp tục được bổ sung bằng hình ảnh, video và những câu chuyện do học sinh sưu tầm qua các chuyến tham quan, gặp gỡ người am hiểu lịch sử địa phương. Sản phẩm vì thế không dừng lại sau một tiết học mà có thể từng bước hoàn thiện thành nguồn học liệu mở cho những năm học sau.

Khi tự mình tìm hiểu, trải nghiệm và kể lại câu chuyện về nơi đang sống, học sinh cũng từng bước hình thành ý thức gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa của quê hương.