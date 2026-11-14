Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh có thể được miễn phí học tiếng Anh, AI, STEM và ăn bán trú

Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh trong một giờ học STEM. Theo dự thảo nghị quyết, Thành phố sẽ sử dụng ngân sách để hỗ trợ học sinh học về STEM.

Nội dung này được đề cập trong dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện trong cơ sở giáo dục công lập đang được UBND Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, nhằm cụ thể hóa điểm c khoản 1 Điều 27 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16.

Theo dự thảo, đối tượng thụ hưởng chính sách gồm học sinh các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố. Cụ thể, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật, gồm trường dành cho người khuyết tật và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ mỗi người học từ 1 đến 5 loại hình giáo dục toàn diện, gồm: Tiếng Anh: Củng cố, bổ trợ năng lực tiếng Anh thông qua thực hành, giao tiếp, trải nghiệm; xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường. Tin học, năng lực số, AI: Tổ chức thực hành tin học, trang bị kỹ năng số; hướng dẫn sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

Giáo dục STEM, STEAM: Tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm khoa học, công nghệ, kỹ thuật; nghiên cứu khoa học và câu lạc bộ học thuật.

Kỹ năng sống: Giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống; đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực, xâm hại; giáo dục tài chính cơ bản; tham quan, trải nghiệm. Đồng thời, tổ chức hướng nghiệp phổ cập gắn với doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống thành phố và các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng.

Thể thao, nghệ thuật: Tổ chức thể dục, thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ, thi đấu; dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mỹ thuật, âm nhạc, văn hóa đọc. Đáng chú ý, dự thảo đặt mục tiêu tạo điều kiện để mỗi người học thường xuyên rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao, làm quen hoặc học chơi ít nhất 1 loại nhạc cụ phù hợp với độ tuổi.

UBND Thành phố xác định, hoạt động giáo dục toàn diện là các hoạt động do cơ sở giáo dục tổ chức theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, ngoài thời lượng dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các hoạt động này được tổ chức trong buổi học thứ hai, ngoài giờ học hoặc ngày nghỉ; theo lớp, nhóm, câu lạc bộ, dự án hoặc liên trường. Việc tổ chức phải bảo đảm không thu tiền người học, phù hợp với độ tuổi, khả năng của người học, hướng đến phát triển hài hòa đức, trí, thể, mỹ và kỹ năng.

Hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh công lập

Bên cạnh các hoạt động giáo dục toàn diện, dự thảo nghị quyết cũng đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ tiền ăn trưa bán trú cho người học thực tế tham gia ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập. Kinh phí hỗ trợ được tính theo công thức: số người học ăn bán trú thực tế nhân với định mức hỗ trợ/ngày và số ngày ăn thực tế.

Ngoài ra, ngân sách thành phố còn hỗ trợ kinh phí hằng năm theo định mức cho mỗi cơ sở giáo dục công lập, điểm trường và phân hiệu nhằm bảo đảm các điều kiện về an toàn, y tế, tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học.