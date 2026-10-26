Học sinh Thanh Hóa làm video clip, kể chuyện di sản quê hương

Thành nhà Hồ là nguồn cảm hứng để học sinh tìm hiểu lịch sử, sáng tạo video clip giới thiệu và lan tỏa giá trị di sản

Đưa di sản đến gần học sinh bằng cách làm mới

Thay vì chỉ tiếp cận lịch sử qua sách giáo khoa hay những chuyến tham quan thông thường, học sinh tại Thanh Hóa được trực tiếp tìm hiểu di tích, xây dựng kịch bản, quay phim và thuyết minh để kể câu chuyện về di sản quê hương.

Hai cuộc thi video clip năm 2026 về Thành nhà Hồ và Lam Kinh đang mở ra cách tiếp cận mới trong giáo dục di sản ở trường học.

Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường THCS Vĩnh Lộc – Phân hiệu 1 và Trường THCS Lam Sơn tổ chức hai cuộc thi gồm “Thành nhà Hồ – Di sản gọi tên em!” và “Em là hướng dẫn viên di tích quê em”.

Các cuộc thi hướng đến học sinh các khối lớp 6, 7, 8 và 9, khuyến khích các em chủ động tìm hiểu giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa của di tích, sau đó chuyển tải những kiến thức đã tiếp nhận thành sản phẩm truyền thông bằng hình ảnh, âm thanh và lời thuyết minh.

Điểm đáng chú ý là học sinh không chỉ đóng vai người tiếp nhận kiến thức mà trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình sáng tạo.

Từ lựa chọn nội dung, xây dựng kịch bản, ghi hình đến thuyết minh và hoàn thiện tác phẩm, mỗi công đoạn đều đòi hỏi các em tìm hiểu thông tin, phối hợp với bạn bè và thể hiện cách nhìn của mình về di sản.

Tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, cuộc thi “Thành nhà Hồ – Di sản gọi tên em!” dành cho học sinh các khối lớp 7, 8 và 9 của Trường THCS Vĩnh Lộc – Phân hiệu 1. Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức tiếp nhận 11 video clip dự thi.

Thành nhà Hồ, còn được biết đến với các tên gọi Tây Đô, Tây Kinh, Tây Giai, An Tôn, là công trình kiến trúc thành đá độc đáo gắn với lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV.

Được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2011, di sản này là minh chứng cho trình độ kỹ thuật xây dựng, tư duy quy hoạch và sức sáng tạo của người Việt trong lịch sử.

Với cuộc thi, những giá trị ấy được tiếp cận từ góc nhìn gần gũi với học sinh. Thay vì chỉ giới thiệu thông tin lịch sử, các em được khuyến khích xây dựng câu chuyện xoay quanh tình yêu di sản, ý thức bảo vệ cảnh quan và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các thông điệp như “Đến nhẹ nhàng – đi văn minh”, “Một hành động nhỏ – giá trị lớn”, “Giữ một viên đá – giữ cả lịch sử” hay “Di sản không chỉ là quá khứ mà là trách nhiệm của hiện tại” gợi mở cách thể hiện sinh động, giúp những vấn đề tưởng chừng xa với đời sống học đường trở nên cụ thể hơn.

Theo thể lệ, mỗi lớp xây dựng một video clip dài từ 3 – 5 phút, sử dụng hình ảnh tự chụp, video tự quay trong thời gian phát động và phần thuyết minh trực tiếp của học sinh bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Các tác phẩm được khuyến khích có ý tưởng sáng tạo, thông điệp rõ ràng, kết hợp hình ảnh, âm thanh và lời bình phù hợp. Video thuyết minh bằng tiếng Anh phải có phụ đề tiếng Việt.

Học sinh tìm hiểu lịch sử, kiến trúc Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, qua đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị di sản quê hương

Từ ngày 26.10, các video dự thi được đăng tải trên Fanpage Di sản Thế giới Thành nhà Hồ. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức trong khuôn khổ chương trình Lễ Thượng nêu – Tết xưa vào ngày 22 tháng Chạp tại Di sản thế giới Thành nhà Hồ.

Từ những hướng dẫn viên nhỏ tuổi đến câu chuyện quảng bá quê hương

Cùng với Thành nhà Hồ, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh cũng trở thành không gian để học sinh khám phá lịch sử và thực hành kỹ năng giới thiệu di sản thông qua cuộc thi “Em là hướng dẫn viên di tích quê em”.

Cuộc thi do Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường THCS Lam Sơn tổ chức, dành cho học sinh các khối lớp 6, 7 và 8. Sau 5 tháng phát động, ban tổ chức nhận được 12 video clip dự thi.

Gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Anh hùng dân tộc Lê Lợi và lịch sử triều Hậu Lê, Lam Kinh lưu giữ hệ thống công trình kiến trúc, lăng mộ, bia ký cùng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc.

Theo định hướng của cuộc thi, học sinh không chỉ giới thiệu những điểm tham quan tiêu biểu trong khu di tích như cây đa, Thái miếu, Chính điện, bia Vĩnh Lăng mà còn có thể mở rộng nội dung đến đền thờ Lê Lai, đền thờ Lê Thái Tổ và các địa điểm gắn với lịch sử địa phương.

Đáng chú ý, phạm vi khám phá không dừng lại ở các công trình kiến trúc. Những nét văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, làng nghề và đặc sản của vùng đất Lam Sơn cũng được khuyến khích đưa vào video.

Qua đó, di sản được giới thiệu trong mối liên hệ với đời sống cộng đồng, giúp người xem hiểu thêm về vùng đất đã góp phần làm nên những dấu ấn lịch sử của dân tộc.

Mỗi lớp thực hiện một video clip dài từ 3 – 5 phút, sử dụng hình ảnh tự chụp và video tự quay mới trong thời gian phát động. Học sinh trực tiếp đảm nhiệm vai trò thuyết minh, lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với nội dung và đối tượng người xem.

Đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự Lễ hội Lam Kinh 2026

Việc khuyến khích thuyết minh song ngữ Việt – Anh cũng tạo điều kiện để học sinh tiếp cận phương thức quảng bá di sản phù hợp với môi trường truyền thông hiện đại.

Theo kế hoạch, các video dự thi được đăng tải trên Fanpage Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh – Thanh Hóa từ ngày 26.10.2026. Công tác chấm thi, tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 1.2027.

Thông qua hai cuộc thi, Ban Quản lý hướng tới tăng cường phối hợp giữa đơn vị quản lý di sản, nhà trường, gia đình và cộng đồng; đồng thời khuyến khích học sinh hình thành ý thức bảo vệ di tích từ những hành động thiết thực như tìm hiểu lịch sử, ứng xử văn minh khi tham quan, giữ gìn cảnh quan và chia sẻ thông tin có trách nhiệm.