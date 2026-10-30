Học sinh Thái Nguyên lan tỏa thông điệp sống xanh

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên cùng 125 học sinh tiêu biểu trên địa bàn.

Quang cảnh Hội thảo.

Trước những thách thức ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và rác thải nhựa, Hội thảo tập trung trao đổi về vai trò của giáo dục trong nâng cao nhận thức, hình thành thói quen và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.

Theo đó, việc xây dựng lối sống xanh cần được bắt đầu từ những hành động gần gũi trong học tập và sinh hoạt hằng ngày, như tiết kiệm điện, nước, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác, trồng và chăm sóc cây xanh.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên nhấn mạnh, nhà trường không chỉ là nơi trang bị kiến thức mà còn giữ vai trò quan trọng trong hình thành nhân cách, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với cộng đồng và môi trường sống.

Vì vậy, các cơ sở giáo dục cần tăng cường lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào môn học và hoạt động trải nghiệm; khuyến khích học sinh chủ động đề xuất, triển khai những sáng kiến phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với đó là phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ nhà giáo, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đại diện học sinh tham dự Hội thảo cũng thể hiện quyết tâm hưởng ứng lối sống xanh thông qua 5 nhóm hành động: thực hành tiết kiệm tài nguyên; chung tay xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp; chủ động trang bị kỹ năng phòng, tránh thiên tai; phát huy sáng kiến bảo vệ môi trường và lan tỏa những thói quen tích cực tới gia đình, cộng đồng.

Học sinh Thái Nguyên chia sẻ sáng kiến, mô hình sống xanh.

Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động và trách nhiệm của học sinh đối với môi trường sống. Qua đó để mỗi em trở thành một tuyên truyền viên tích cực, bắt đầu từ những việc làm nhỏ, thiết thực cùng xây dựng trường học xanh và lan tỏa lối sống bền vững trong cộng đồng.