Học sinh, sinh viên tuyệt đối không thử ma túy dù chỉ một lần

Ma túy diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập học đường

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Thị Quyên Thanh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm sự phát triển toàn diện của người học.

"Ma túy có thể làm tổn hại sức khỏe, gián đoạn việc học tập, ảnh hưởng đến tương lai của các em và để lại những hệ lụy nặng nề đối với gia đình, cộng đồng. Vì vậy, phòng, chống ma túy trong trường học cần phải được quan tâm thường xuyên, gắn với trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ học sinh, sinh viên", Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và lực lượng công an, công tác phòng, chống ma túy đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần triệt phá các đường dây tội phạm, xóa bỏ tụ điểm phức tạp, giữ vững an ninh, trật tự và chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa.

Đại diện Bộ GD&ĐT và Bộ Công an ký kết tuyên truyền.

Trong ngành giáo dục, sự phối hợp giữa nhà trường, lực lượng công an, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình đã góp phần tăng cường tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức phòng ngừa ma túy cho học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, đa dạng, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập môi trường học đường.

Vì vậy, công tác giáo dục không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức pháp luật mà còn phải giúp người học nhận diện nguy cơ, biết cách từ chối những lời rủ rê và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Trang bị kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị các sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng trường học an toàn; cụ thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, gắn công tác phòng ngừa với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và tư vấn, hỗ trợ người học.

Nội dung tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng cấp học và những tình huống học sinh, sinh viên có thể gặp trong đời sống cũng như trên môi trường mạng.

Các cơ sở giáo dục cần tăng cường trao đổi, thực hành kỹ năng nhận diện nguy cơ, tìm kiếm sự giúp đỡ; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức đoàn, hội, đội và các mô hình hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Trung tá, Tiến sĩ Ngô Đức Toàn, Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống ma túy.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu củng cố sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và chính quyền địa phương. Việc phát hiện, xử lý các nguy cơ liên quan đến ma túy cần được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư, tránh kỳ thị đối với học sinh, sinh viên cần được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, cán bộ tư vấn và lực lượng Đoàn, Hội, Đội; tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn để cập nhật thông tin, đánh giá thực chất hiệu quả triển khai, tránh hình thức.

Thứ trưởng cũng mong muốn mỗi em giữ vững bản lĩnh trước những cám dỗ, áp lực từ môi trường xung quanh, biết cân nhắc trước mỗi lựa chọn và kiên quyết tránh xa các hành vi có thể gây tổn hại đến tương lai.

“Tuyệt đối không thử ma túy dù chỉ một lần”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, đồng thời khuyến khích học sinh, sinh viên mạnh dạn chia sẻ với gia đình, thầy cô hoặc người có trách nhiệm nếu bản thân hay bạn bè đứng trước nguy cơ liên quan đến ma túy. Tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là yếu đuối mà là cách để tự bảo vệ mình và vượt qua khó khăn.

Các trường cam kết hành động, sinh viên quyết tâm nói không với ma túy

Ở góc độ nhà trường, Tiến sĩ Cao Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết, tình hình ma túy hiện nay đặt ra nhiều thách thức đối với môi trường giáo dục. Các loại ma túy mới có thể được ngụy trang tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống, trộn vào thuốc lá điện tử hoặc tiếp cận người trẻ thông qua không gian mạng.

Theo Tiến sĩ Cao Anh Tuấn, phòng, chống ma túy không chỉ là yêu cầu chấp hành pháp luật mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi cơ sở giáo dục.

Đối với các trường sư phạm, trách nhiệm này càng quan trọng bởi sinh viên hôm nay sẽ trở thành những giáo viên trong tương lai, trực tiếp góp phần giáo dục, định hướng lối sống và bảo vệ học sinh trước những nguy cơ từ ma túy.

Ra quân tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường.

Tiến sĩ Cao Anh Tuấn cho biết, các cơ sở giáo dục sẽ cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ GD&ĐT thành kế hoạch hành động, tập trung vào việc phân công trách nhiệm rõ ràng; lồng ghép giáo dục phòng, chống ma túy vào chương trình đào tạo, sinh hoạt công dân và hoạt động ngoại khóa; tăng cường phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương; phát huy vai trò của đoàn thanh niên, hội sinh viên và nâng cao hiệu quả tư vấn tâm lý.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cam kết tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đến toàn bộ học sinh, sinh viên, viên chức và người lao động tại các cơ sở của trường ở TP.HCM, Tây Ninh và Gia Lai. Nhà trường cũng phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương xây dựng, nhân rộng mô hình “Trường học an toàn – Không ma túy và tệ nạn xã hội”.

Đồng thời, nội dung giáo dục phòng, chống ma túy sẽ được tăng cường trong chương trình đào tạo giáo viên, rèn luyện nghiệp vụ và thực tập sư phạm; chú trọng tập huấn kỹ năng cho giáo viên, cán bộ tư vấn tâm lý và lực lượng quản lý học sinh, sinh viên.

Tuổi trẻ Trường Sư phạm TP.HCM ra quân tuyên truyền.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cũng cam kết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy; chủ động nâng cao hiểu biết, kiên quyết không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; tích cực tham gia tuyên truyền, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Có thể thấy rằng, Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026 là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy hành động cụ thể của các cơ sở giáo dục, gia đình và học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống ma túy.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, bảo vệ thế hệ trẻ và chung tay xây dựng cộng đồng không ma túy.