Học sinh, sinh viên tuyệt đối cảnh giác khi sử dụng phương tiện giao thông

Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 có nhiều sinh viên từ các tỉnh, thành đến học tập. Ảnh minh họa

Theo nội dung thông báo trên cổng thông tin của trường, qua phản ánh từ phụ huynh và các em học sinh, sinh viên, trên tuyến quốc lộ 51 đoạn gần khu vực trường đang xuất hiện tình trạng xe khách nhái thương hiệu T.T. để rước khách. Điểm đáng lo ngại là thay vì chạy đúng tuyến, phương tiện này lại chở sinh viên đi về phía khu vực giáp biên giới Campuchia.

Trong thông báo, đại diện nhà trường thông tin thêm về một sự việc vừa xảy ra: một sinh viên của trường vẫy xe để về hướng thành phố Vũng Tàu cũ (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) nhưng lại ngủ quên trên hành trình. Lúc giật mình tỉnh dậy, em hoảng hốt phát hiện mình đã bị đưa đến tận tỉnh Tây Ninh. Mặc dù bị tài xế gây khó dễ, sinh viên này vẫn kiên quyết đòi xuống xe và nhanh chóng liên lạc để người thân đến đón về an toàn.

Từ diễn biến phức tạp trên, nhà trường đặc biệt khuyến cáo các em học sinh, sinh viên tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác khi sử dụng phương tiện giao thông.

Trong văn bản, nhà trường cũng yêu cầu toàn thể học sinh, sinh viên chỉ lựa chọn các phương tiện có thông tin niêm yết minh bạch; cần kiểm tra kỹ lưỡng tên nhà xe, biển kiểm soát và tuyệt đối từ chối lên xe nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu mờ ám, thông tin không rõ ràng nhằm tránh rủi ro.

Cũng trong chiều 22-10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã trao đổi nhanh với các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa nguy cơ học sinh, sinh viên sập bẫy tội phạm lừa đảo, buôn người. Sở đề nghị các đơn vị trường học tăng cường công tác tuyên truyền, giúp sinh viên, phụ huynh nhận diện rõ thủ đoạn của tội phạm. Việc quản lý và phổ biến thông tin cần đặc biệt được chú trọng tại các trường có đông tân sinh viên sống xa nhà hoặc đang ở ký túc xá.