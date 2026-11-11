Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Cuộc thi lập trình game trong khuôn khổ Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Trong khuôn khổ Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026, Ban tổ chức phát động cuộc thi lên ý tưởng và lập trình game dành cho học sinh THPT, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trên toàn quốc. Chương trình hướng đến việc tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, đồng thời khuyến khích người trẻ ứng dụng kiến thức thiết kế, lập trình vào phát triển sản phẩm trò chơi điện tử.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tối đa hai thành viên. Điểm nhấn của cuộc thi nằm ở chủ đề khai thác các yếu tố văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc. Thông qua trò chơi, người tham gia có cơ hội thể hiện góc nhìn sáng tạo về văn hóa, con người và những nét đặc trưng của hai quốc gia.

Cuộc thi lập trình game thuộc Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026 cho học sinh THPT, sinh viên ICT. Ảnh: BTC.

Ban tổ chức giới hạn sản phẩm dự thi ở hai thể loại Hyper-casual và Casual, hướng đến nền tảng thiết bị di động. Thí sinh cần xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch phát triển và trực tiếp lập trình game. Hồ sơ ý tưởng phải thể hiện tên cá nhân hoặc đội thi, thông tin thành viên, tên trò chơi, ý tưởng lựa chọn, hệ thống nhân vật, bối cảnh và cách chơi. Những bài dự thi có bản vẽ tay hoặc phác thảo nhân vật, bối cảnh sẽ có thêm lợi thế khi đánh giá.

Các đội thi phải phát triển sản phẩm bằng Unity, Cocos2d-x hoặc Buildbox trên nền tảng Android. Hồ sơ gửi về Ban tổ chức cần có file PowerPoint mô tả ý tưởng cùng video demo hoặc tệp APK để phục vụ quá trình đánh giá. Sản phẩm cũng phải bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp đối với mã nguồn, hình ảnh, âm thanh và video.

Năm đội thi xuất sắc tranh tài tại Hà Nội

Sau vòng tuyển chọn, Ban tổ chức dự kiến lựa chọn 5 cá nhân hoặc 5 đội xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết tại Hà Nội vào ngày 5/12/2026. Tại đây, thí sinh sẽ trình bày ý tưởng, trực tiếp chạy thử sản phẩm và giải quyết các vấn đề do Ban giám khảo chuyên môn đưa ra.

Ban tổ chức hỗ trợ vé máy bay và khách sạn cho các cá nhân, đội thi lọt vào vòng chung kết. Tuy nhiên, thí sinh cần bổ sung bản sao thẻ học sinh, sinh viên. Người dưới 18 tuổi và thí sinh ở xa phải có xác nhận của người thân, đồng thời ký cam kết miễn trừ trách nhiệm liên quan đến việc đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia chung kết và lễ trao giải.

Chung kết cuộc thi lập trình game sẽ diễn ra tại Hà Nội. Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng gồm giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng và giải Ba 7 triệu đồng. Hai vị trí tiếp theo nhận giấy chứng nhận tham gia.

Thí sinh cần đăng ký thông tin qua đường dẫn chính thức của cuộc thi và gửi hồ sơ về địa chỉ email btc.koreagameweek@gmail.com, với tiêu đề “[Dự thi Lập trình game KGW2026]”. Ban tổ chức dự kiến công bố kết quả vào ngày 18/11/2026.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ kết thúc vào ngày 11/11/2026. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên thử sức với quy trình phát triển game, đưa ý tưởng văn hóa vào sản phẩm công nghệ và tiếp cận môi trường sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp game.