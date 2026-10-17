Học sinh, sinh viên Tây Ninh nâng cao cảnh giác trước hiểm họa ma túy

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ GD&ĐT giai đoạn 2024-2030, hướng đến đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng ngừa ma túy trong các cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh tại lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh yêu cầu tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho học sinh, sinh viên, đồng thời nhấn mạnh thông điệp không thử ma túy dù chỉ một lần.

Tại Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cho rằng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh là điều kiện quan trọng để bảo đảm người học phát triển toàn diện.

Theo Thứ trưởng, dù công tác phòng, chống ma túy thời gian qua đạt nhiều kết quả, tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi. Nguy cơ các chất ma túy xâm nhập môi trường học đường đòi hỏi ngành giáo dục phải chủ động hơn trong công tác phòng ngừa.

Ma túy không chỉ gây tổn hại sức khỏe mà còn có thể làm gián đoạn việc học tập, ảnh hưởng tương lai của người trẻ và để lại hệ lụy cho gia đình, cộng đồng. Vì vậy, giáo dục phòng, chống ma túy cần được triển khai thường xuyên, gắn với trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ học sinh, sinh viên.

Thứ trưởng đề nghị các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng trường học an toàn; phân công rõ trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và hoạt động tư vấn, hỗ trợ người học.

Công tác tuyên truyền cần đổi mới theo hướng thiết thực, dễ hiểu, phù hợp từng cấp học. Bên cạnh việc phổ biến quy định pháp luật, học sinh, sinh viên cần được hướng dẫn nhận diện nguy cơ, ứng phó trước lời rủ rê và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp tình huống đáng lo ngại, kể cả trên môi trường mạng.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và chính quyền địa phương. Việc phát hiện, xử lý nguy cơ liên quan đến ma túy phải kịp thời, đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư và tránh kỳ thị đối với người học cần được hỗ trợ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và cán bộ tư vấn cần được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026.

Từ thực tiễn tại cơ sở giáo dục, Tiến sĩ Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nhận định các loại ma túy mới có thể được ngụy trang dưới dạng thực phẩm, đồ uống, pha trộn vào thuốc lá điện tử hoặc tiếp cận giới trẻ qua không gian mạng. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường cảnh báo và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, sinh viên.

Theo ông Tuấn, phòng, chống ma túy không chỉ là yêu cầu chấp hành pháp luật mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi cơ sở giáo dục. Đối với trường sư phạm, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa bởi sinh viên hôm nay sẽ trở thành giáo viên, góp phần định hướng lối sống và bảo vệ học sinh trước các nguy cơ trong tương lai.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cam kết tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy tại các cơ sở ở TP.HCM, Tây Ninh và Gia Lai; phối hợp với công an, chính quyền địa phương xây dựng, nhân rộng mô hình “Trường học an toàn - Không ma túy và tệ nạn xã hội”. Nội dung phòng, chống ma túy cũng được chú trọng trong đào tạo giáo viên, thực tập sư phạm và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Tại lễ phát động, sinh viên nhà trường cam kết không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; chủ động nâng cao hiểu biết và tích cực xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhắn nhủ học sinh, sinh viên giữ vững bản lĩnh trước những cám dỗ, kiên quyết tránh xa ma túy và mạnh dạn chia sẻ với gia đình, thầy cô khi bản thân hoặc bạn bè gặp nguy cơ. Bà nhấn mạnh: “Tuyệt đối không thử ma túy dù chỉ một lần”.