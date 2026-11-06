Học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

Theo Quyết định này, chính sách áp dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở đào tạo gồm:

1- Học sinh, sinh viên thuộc các trường hợp sau:

a) Mồ côi cha và mẹ; hoặc cả cha và mẹ cùng không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan;

b) Mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan.

Mức vay vốn cho học sinh, sinh viên nghèo tăng lên 8 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa

2- Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

a) Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;

b) Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;

c) Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

3- Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo quy định của pháp luật.

Điều kiện vay vốn

1. Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng vay vốn quy định tại Quyết định này.

2. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo theo quy định.

3. Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi hằng năm phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đang theo học tại cơ sở đào tạo theo quy định để Ngân hàng Chính sách xã hội có căn cứ giải ngân vốn vay.

Mức vốn cho vay

Mức vốn cho vay tối đa là 8.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng và mức thu học phí của cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định.

Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh mức vốn cho vay tối đa trong từng thời kỳ, phù hợp với biến động giá cả và mức thu học phí của cơ sở đào tạo.