Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên hưởng ứng giải chạy Uprace 2026.

Chương trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Điện Biên phối hợp với Trường Cao đẳng Điện Biên và Trường THPT Phan Đình Giót tổ chức, với thông điệp “Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”.

UpRace 2026 kết nối hoạt động thể thao với mục tiêu thiện nguyện. Thành tích chạy bộ, đi bộ được quy đổi thành nguồn lực hỗ trợ các tổ chức xã hội, góp phần cải thiện sinh kế, thúc đẩy người khuyết tật tiếp cận công nghệ số và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngay sau lễ ra quân, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Điện Biên và Trường THPT Phan Đình Giót tham gia chạy hưởng ứng tại khu vực đường 7 tháng 5.

Giải chạy mang ý nghĩa nhân văn khi khuyến khích mỗi người nâng cao sức khỏe. Đồng thời biến tinh thần sẻ chia thành những hành động thiết thực vì cộng đồng. Sự tham gia của học sinh, sinh viên cũng góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm xã hội, lan tỏa lòng nhân ái và sự quan tâm đối với những người yếu thế.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Điện Biên hướng dẫn đoàn viên, học sinh, sinh viên ghi nhận kết quả qua ứng dụng UpRace.

Hoạt động chạy hưởng ứng tạo không khí sôi nổi, khuyến khích thế hệ trẻ duy trì lối sống tích cực, chủ động tham gia các hoạt động vì cộng đồng.