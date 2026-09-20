Học sinh, sinh viên có thể được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT từ 2027

Bộ Y tế đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách Nhà nước đối với 5 nhóm đối tượng từ ngày 1/4/2027.

Tăng hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm đối tượng

Theo khoản 1 Điều 8 Dự thảo Nghị định, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng tham gia BHYT theo các mức khác nhau.

Cụ thể, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức hỗ trợ được đề xuất tối thiểu 80% mức đóng.

Hình minh họa. Nguồn: BHXH Việt Nam

Học sinh, sinh viên cũng được đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT từ tối thiểu 50% theo quy định hiện hành lên tối thiểu 70%. Trong khi đó, người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình được đề xuất nâng mức hỗ trợ từ tối thiểu 30% lên tối thiểu 50% mức đóng BHYT.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT đối với người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo.

Như vậy, nếu được ban hành, chính sách mới sẽ nâng mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách Nhà nước đối với các nhóm có điều kiện kinh tế hoặc hoàn cảnh đặc thù, qua đó giảm phần chi phí mà người tham gia phải tự đóng.

Mức hỗ trợ hiện hành đang được quy định ra sao?

Theo khoản 6 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước hiện được quy định theo từng nhóm đối tượng. Trong đó, người thuộc hộ gia đình cận nghèo cư trú tại các xã nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Luật BHYT, mức hỗ trợ hiện hành tối thiểu 70% mức đóng. Một số nhóm đối tượng khác được hỗ trợ tối thiểu 70% hoặc 50%, tùy theo điều kiện và nhóm đối tượng cụ thể.

Đáng chú ý, đối với nhóm quy định tại điểm d khoản 4 Điều 12 Luật BHYT và khoản 4 Điều 5 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, mức hỗ trợ hiện hành tối thiểu 30% mức đóng. Dự thảo đề xuất nâng mức hỗ trợ đối với nhóm này lên tối thiểu 50%.

So với quy định hiện hành, dự thảo đề xuất tăng mức hỗ trợ đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ tối thiểu 70% lên tối thiểu 80%; học sinh, sinh viên từ tối thiểu 50% lên tối thiểu 70%; người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình từ tối thiểu 30% lên tối thiểu 50%.

Dự kiến, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2027. Riêng các quy định về khám sức khỏe định kỳ dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Các mức hỗ trợ nêu trên hiện là nội dung trong dự thảo đang được Bộ Y tế lấy ý kiến, trước khi hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.