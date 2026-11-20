Những bộ trang phục được phụ huynh thiết kế bằng vật dụng tái chế.

Biến vật liệu bỏ đi thành những sản phẩm sáng tạo

Hưởng ứng không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều ngày 20/11, Trường Tiểu học Quảng Tâm tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ – Tri ân người gieo chữ”, kết hợp Ngày hội STEM với nhiều hoạt động trải nghiệm, sáng tạo dành cho học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động STEM gắn với chủ đề bảo vệ môi trường, trong đó nổi bật là màn trình diễn thời trang tái chế với thông điệp “Tái sinh vật liệu – Lan tỏa sắc xanh”.

Cô giáo Hoàng Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Tâm phát biểu tại buổi lễ.

Trên sân khấu, những bộ trang phục độc đáo được các em học sinh trình diễn đầy tự tin. Điều đặc biệt là chất liệu tạo nên những bộ trang phục ấy không phải vải vóc đắt tiền mà đến từ những vật dụng quen thuộc trong đời sống như giấy báo cũ, bìa carton, túi nilon, chai nhựa, vải vụn…

Từ những vật liệu tưởng chừng không còn giá trị sử dụng, qua bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, học sinh đã tạo nên những sản phẩm mới lạ, mang dấu ấn riêng. Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện óc thẩm mỹ, khả năng sáng tạo mà còn gửi gắm thông điệp về tiết kiệm tài nguyên, hạn chế rác thải và chung tay bảo vệ môi trường sống.

Những bộ trang phục độc đáo được sáng tạo hướng đến chủ đề bảo vệ môi trường.

Không đơn thuần là một hoạt động trình diễn, đây còn là dịp để các em hiểu rằng bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày. Những vật dụng đã qua sử dụng nếu được phân loại, tái chế và sử dụng hợp lý vẫn có thể mang lại giá trị thiết thực.

Bên cạnh màn trình diễn thời trang, các sản phẩm STEM, mô hình và ý tưởng tái chế của học sinh cũng tạo nên không gian trải nghiệm sinh động. Thông qua quá trình tìm tòi, thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm, các em được vận dụng kiến thức liên môn, rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

Từ những vật liệu tưởng chừng không còn giá trị sử dụng, qua bàn tay khéo léo của học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhiều sản phẩm mới lạ được tạo nên.

Cô giáo Hoàng Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Tâm chia sẻ: “STEM không phải là điều gì xa vời hay cao siêu. STEM ở bậc tiểu học bắt đầu bằng chính những câu hỏi như: Sao lại thế, tại sao lại vậy? Quan trọng hơn, các em dám vượt qua thử thách, dám thử nghiệm, chấp nhận sai và cùng nhau tìm ra giải pháp. Đó chính là hành trang vững chắc để học sinh tự tin bước vào kỷ nguyên số, trở thành những công dân có tư duy logic, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với những thay đổi của tương lai”.

Theo cô Hương, việc tổ chức Ngày hội STEM không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn giúp học sinh được học thông qua trải nghiệm, biến những kiến thức trong sách vở thành sản phẩm cụ thể. Qua đó, nhà trường mong muốn khơi dậy niềm yêu thích khám phá khoa học, tinh thần chủ động học tập và ý thức trách nhiệm của các em đối với cộng đồng, môi trường.

Những tiết mục văn nghệ tri ân thầy cô cũng được học sinh, giáo viên chuẩn bị công phu.

Gắn kết gia đình, nhà trường qua những công trình tri ân

Cùng với Ngày hội STEM, hoạt động xây dựng các khu trại theo chủ đề tri ân thầy cô cũng để lại nhiều dấu ấn. Năm khối lớp đảm nhận xây dựng 5 khu trại, mỗi không gian mang một thông điệp riêng, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của học sinh đối với những người đang ngày ngày tận tụy với sự nghiệp trồng người.

Điều đáng chú ý là các công trình không chỉ có sự tham gia của học sinh và giáo viên chủ nhiệm mà còn nhận được sự đồng hành tích cực từ phụ huynh. Trong suốt nhiều ngày, cha mẹ cùng con lên ý tưởng, thu gom vật liệu tái chế, làm mô hình, vẽ tranh và trang trí các khu trại. Những sản phẩm được tạo nên từ sự chung tay ấy vừa thể hiện óc sáng tạo, vừa gửi gắm thông điệp về tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và tình cảm dành cho thầy cô.

Lãnh đạo phòng Văn hoá xã hội phường Quảng Phú tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Quảng Tâm.

Anh Nguyễn Văn Quang, Chi hội trưởng lớp 1A10, Trường Tiểu học Quảng Tâm chia sẻ: “Suốt 10 ngày qua, phụ huynh cùng các con đã tận dụng những vật dụng tái chế để dựng mô hình, vẽ tranh với thông điệp bảo vệ môi trường, đồng thời gửi gắm tình cảm tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Qua chương trình, chúng tôi rất vui khi có cơ hội kết nối phụ huynh với phụ huynh, phụ huynh với nhà trường. Đặc biệt, cha mẹ có thêm thời gian đồng hành, trải nghiệm và sáng tạo cùng các con”.

Sự chung tay của gia đình và nhà trường đã giúp các hoạt động trở nên gần gũi, thiết thực hơn. Với học sinh, đó không chỉ là dịp thể hiện lòng biết ơn thầy cô mà còn là cơ hội học cách sẻ chia, hợp tác và trân trọng những giá trị được tạo nên từ sức lao động tập thể.

Đại diện Chi hội phụ huynh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Thông qua chương trình “Thắp sáng ước mơ – Tri ân người gieo chữ”, Trường Tiểu học Quảng Tâm mong muốn mang đến cho học sinh một ngày hội ý nghĩa, nơi tình cảm tri ân được thể hiện bằng những hành động cụ thể, còn tinh thần STEM được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm thực tế.

Từ những bộ trang phục tái chế, mô hình sáng tạo đến những khu trại đầy màu sắc, mỗi sản phẩm đều là kết quả của quá trình quan sát, tìm tòi, thử nghiệm và hợp tác. Đó cũng là cách nhà trường gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình yêu khoa học, ý thức bảo vệ môi trường và niềm say mê sáng tạo ngay từ những năm đầu đời.