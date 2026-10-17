Học sinh Quốc Học - Huế giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani

Theo kết quả được công bố tại lễ trao giải, cả 4 học sinh của đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Tăng Hạo Nhiên đoạt Huy chương Bạc tại kỳ thi. Ảnh: Trường Quốc Học - Huế

Huy chương Vàng thuộc về em Lê Bá Tuấn Việt, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai Huy chương Bạc thuộc về em Tăng Hạo Nhiên, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và em Trương Bá Chí Thành, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Em Lê Hồng Nhân, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) giành Huy chương Đồng.

Tấm Huy chương Bạc của Tăng Hạo Nhiên không chỉ ghi nhận nỗ lực học tập, niềm đam mê Vật lí của em mà còn tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn, truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, được tổ chức nhằm khuyến khích niềm đam mê Vật lí, phát triển tư duy khoa học và tăng cường giao lưu học thuật giữa học sinh các quốc gia.