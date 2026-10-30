Học sinh Quảng Trị giành giải Nhất cuộc thi 'Lối sống xanh' năm 2026

Hai học sinh Lê Hoàng Nguyên và Nguyễn Cao Thục Anh, Trường Tiểu học, THCS và THPT Trưng Vương (Quảng Trị), nhận giải Nhất cuộc thi “Lối sống xanh – Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” năm 2026

Cuộc thi do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cùng sự đồng hành của Nestlé Việt Nam, nhằm khuyến khích học sinh nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sống xanh ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Được phát động từ tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 9.2026, cuộc thi lựa chọn hình thức thể hiện bằng video, tạo điều kiện để học sinh chia sẻ những kiến thức, ý tưởng và hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường.

Từ phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng vật dụng đến giảm thiểu rác thải trong sinh hoạt, các em đã đưa những vấn đề môi trường quen thuộc vào sản phẩm dự thi bằng cách thể hiện sáng tạo, gần gũi với cuộc sống.

Theo Ban tổ chức, 885 video gửi về từ 274 trường tiểu học thuộc 22 tỉnh, thành phố cho thấy sự hưởng ứng tích cực của học sinh, giáo viên và phụ huynh đối với hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Điểm đáng chú ý là cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc truyền tải kiến thức mà còn khuyến khích học sinh biến những điều được học thành hành động cụ thể.

Thông qua quá trình xây dựng nội dung, quay và hoàn thiện video, các em có cơ hội phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và sử dụng công nghệ số theo hướng tích cực.

Những sản phẩm dự thi cũng cho thấy việc giáo dục môi trường có thể bắt đầu từ những việc làm giản dị, phù hợp với lứa tuổi, thay vì những khẩu hiệu xa vời.

Nhà báo Phan Việt Hùng, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân, nhóm học sinh và trường học có thành tích xuất sắc, đồng thời giới thiệu một số video tiêu biểu nhằm lan tỏa những ý tưởng bảo vệ môi trường trong cộng đồng học đường.

Ở hạng mục cá nhân, giải Nhất thuộc về nhóm hai học sinh Lê Hoàng Nguyên, lớp 2D và Nguyễn Cao Thục Anh, lớp 6B, Trường Tiểu học, THCS và THPT Trưng Vương (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Ở hạng mục tập thể, Trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội) xuất sắc giành giải Nhất và được trao danh hiệu “Trường xanh tiêu biểu”.

Trường Tiểu học Phương Mai (phường Kim Liên, Hà Nội) nhận giải Nhì cùng danh hiệu “Trường xanh hạnh phúc”. Trong khi đó, Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An (phường Tây Hồ, Hà Nội) được trao giải Khuyến khích và danh hiệu “Trường xanh sáng tạo”.

Ban tổ chức cùng các học sinh, giáo viên và đại diện các trường học chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Bên cạnh hoạt động trao giải, chương trình còn tổ chức hướng dẫn thực hành xử lý vỏ hộp giấy sau sử dụng. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, học sinh được tìm hiểu cách phân loại, làm sạch và đưa bao bì đã qua sử dụng vào hệ thống thu gom phù hợp.

Hoạt động trải nghiệm này giúp các em hiểu rõ hơn về quy trình xử lý rác thải, đồng thời nhận thấy những hành động nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể góp phần giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Khép lại cuộc thi, những video và sáng kiến của học sinh không chỉ mang ý nghĩa của một sân chơi sáng tạo mà còn góp phần đưa kiến thức bảo vệ môi trường từ lớp học vào đời sống.

Thông qua việc khuyến khích học sinh chủ động thực hành và chia sẻ những thói quen tích cực, cuộc thi Lối sống xanh – Đại sứ năng động bảo vệ môi trường năm 2026 tiếp tục lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, hướng tới hình thành ý thức sống có trách nhiệm với thiên nhiên ngay từ tuổi nhỏ.