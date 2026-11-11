Học sinh Quảng Ninh tiếp lửa truyền thống, kỷ luật đồng tâm

Khi hỏi học sinh trường THPT Vũ Văn Hiếu﻿, phường Hà Tu, TP Quảng Ninh rằng: Môn học nào khiến các em cảm thấy hào hứng nhất? Chắc chắn câu trả lời là môn lịch sử.

Không còn là những buổi học khô khan trên lớp hay những con số ngày, tháng, năm, luôn ám ảnh mà môn lịch sử ở trường bây giờ là những hình ảnh trực quan, những hiện vật hay những câu chuyện do chính các em kể.

Kể về một thời hào hùng của đất mỏ﻿, về những anh hùng đã không tiếc máu xương giành độc lập. Trong đó có hình dáng của chính ông, bà của các em là lớp công nhân thợ mỏ trong thời kỳ kháng chiến.

Được giao nhiệm vụ riêng cho từng khối lớp, các em đã tìm hiểu lịch sử từ chính gia đình mình qua lời kể của ông bà, cha mẹ hay các anh chị đang làm trong ngành than.

Trường THPT Vũ Văn Hiếu, phường Hà Tu là một trong những ngôi trường có đông con em thợ mỏ đang làm việc trong ngành than được học tại đây. Trên địa bàn phường Hà Tu đang có 2 mỏ than﻿ hoạt động là Than Hà Tu và Than Núi Béo.

Hàng nghìn công nhân là bố mẹ, anh chị của các em vẫn đang ngày đêm sản xuất than, góp phần vào nguồn mạch năng lượng quốc gia.

Những câu chuyện, những thước phim được các em quay, dựng hay chính những bức thư các em viết cho công nhân ngành than﻿ vừa là sự biết ơn sâu sắc, vừa là dịp để các em hiểu hơn về lịch sử và yêu quý, trân trọng, tự hào về nghề mỏ.

"Thông qua việc phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, chuyên đề học tập này không chỉ giúp học sinh thêm trân trọng công sức lao động của thế hệ đi trước mà còn trang bị tư duy hướng nghiệp thực tế, giúp các em định hình năng lực bản thân trước sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề tại quê hương", cô Bùi Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường THPT Vũ Văn Hiếu chia sẻ.

Để tăng tính lan tỏa, các lớp còn tổ chức sưu tầm kỷ vật gia đình công nhân mỏ (đèn lò, mũ, dụng cụ sản xuất) để trưng bày, kết hợp thuyết trình song ngữ Việt - Anh.

Các em cũng diễn những hoạt cảnh về thời kháng chiến để câu chuyện thêm trực quan, sinh động và dễ nhớ.

Song song với việc tìm hiểu nghề mỏ, chuyên đề còn gắn chặt với mục tiêu giáo dục lý tưởng cách mạng qua tấm gương liệt sĩ Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của khu mỏ Quảng Ninh, người mang tên trường. Câu chuyện lịch sử về việc ông trao lại chiếc áo ấm cho đồng chí Lê Duẩn trước lúc hy sinh tại Côn Đảo được đưa vào giảng dạy thường niên, nhằm giáo dục phẩm chất yêu nước và tinh thần đồng đội.