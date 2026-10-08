Học sinh phường Vĩnh Hưng trải nghiệm khoa học, công nghệ và AI

Đại biểu dự ngày hội. Ảnh: N.Vân

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Quán Thị Vân Anh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thời gian qua, phường Vĩnh Hưng quan tâm đầu tư nguồn lực cho các trường học, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và triển khai các mô hình chuyển đổi số trong giáo dục.

Một số mô hình tiêu biểu được triển khai như Thư viện số thân thiện tại Trường Mầm non Vĩnh Hưng; hệ thống camera AI hỗ trợ quản lý học sinh tại Trường Tiểu học và THCS Nam Dư. Tại Ngày hội, phường Vĩnh Hưng ra mắt mô hình Phòng thí nghiệm khoa học ứng dụng AI của Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hưng.

Đại biểu khởi động Phòng thí nghiệm khoa học ứng dụng AI tại Trường TH&THCS Vĩnh Hưng. Ảnh: N.Vân

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thị Vân Anh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh, các nhà trường không chỉ cần trang bị thiết bị hiện đại mà còn phải hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Học sinh cần được khuyến khích mạnh dạn thử nghiệm, chấp nhận sai sót, biết sửa chữa và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Đối với đội ngũ giáo viên, lãnh đạo phường đề nghị tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện để học sinh học đi đôi với hành, được trải nghiệm, nghiên cứu và sáng tạo; đồng thời hướng dẫn các em tìm kiếm, xử lý thông tin, phân biệt đúng - sai và khai thác trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Các em học sinh hào hứng với robot bắt chước chuyển động. Ảnh: N.Vân

Học sinh giới thiệu sản phẩm tại Phòng Thí nghiệm khoa học thông minh tích hợp AI, Trường TH&THCS Vĩnh Hưng. Ảnh: N.Vân

Báo cáo kết quả Đề án xây dựng Phòng thí nghiệm khoa học thông minh tích hợp AI, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hưng Trương Thị Mai Hương cho biết, trước khi triển khai Đề án, nhà trường đã tổ chức giáo dục STEM, AI, Robotics thông qua các môn học, chuyên đề, hoạt động ngoại khóa và các sân chơi công nghệ. Qua đó, học sinh có thêm hứng thú, giáo viên chủ động hơn trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Từ thực tế đó, nhà trường xây dựng không gian thực hành đồng bộ, hiện đại, phục vụ thường xuyên cho hoạt động nghiên cứu và sáng tạo. Phòng thí nghiệm được trang bị các hệ thống phục vụ thí nghiệm Khoa học tự nhiên, cảm biến số, STEM-Robotics-AI, IoT, công nghệ ảo, chế tạo; cùng hạ tầng và phần mềm phục vụ số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu.

“Phòng thí nghiệm khoa học thông minh tích hợp AI sẽ là môi trường để nhà trường phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực, niềm đam mê về khoa học, kỹ thuật và công nghệ; tạo nguồn tham gia các sân chơi khoa học kỹ thuật, STEM, Robotics ở các cấp”, Hiệu trưởng Trương Thị Mai Hương cho biết.

Thời gian tới, nhà trường tập trung hoàn thiện quy trình vận hành; tăng cường tập huấn giáo viên; đưa phòng thí nghiệm vào hoạt động giảng dạy Khoa học tự nhiên, STEM, AI và Robotics; xây dựng các chủ đề thực hành, kho học liệu số; tổ chức các câu lạc bộ, sân chơi nghiên cứu khoa học và chia sẻ kinh nghiệm, học liệu với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trong khuôn khổ Ngày hội, học sinh được trải nghiệm phòng thí nghiệm ứng dụng AI, robot, lập trình, thực tế ảo; tham quan các sản phẩm STEM, AI, robot và tham gia sân chơi “Đấu trường Robotic AI”.