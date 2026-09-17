Học sinh phường Bàn Thạch hào hứng trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi theo dõi, lắng nghe hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong gia đình và trường học. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tình huống giả định xảy ra cháy tại một phòng học tầng 1 do chập điện, với diện tích khoảng 100m². Lực lượng chức năng huy động 24 cán bộ, chiến sĩ, 3 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn, cứu hộ tham gia thực tập.

Khi có báo động, lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn học sinh, giáo viên thoát nạn. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sau đó triển khai tìm kiếm, cứu nạn, phun nước khống chế đám cháy và ngăn cháy lan.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về các tình huống nguy hiểm thường ngày có nguy cơ dẫn đến cháy nổ để giáo viên và học sinh chủ động phòng ngừa. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Qua hoạt động trải nghiệm, học sinh được trang bị những kỹ năng cần thiết để bình tĩnh xử lý tình huống, chủ động tìm cách thoát khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ bạn bè khi có sự cố xảy ra.

Đây cũng là dịp để các em nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ ngay từ trường học và gia đình.

Một học sinh trả lời câu hỏi của chiến sĩ công an liên quan đến nhận diện những tình huống, rủi ro cháy nổ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Học sinh khối lớp 4 lắng nghe câu chuyện thực tế về phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Giáo viên và học sinh thực tập tình huống rời khỏi khu vực có đám cháy tại buổi tuyên truyền. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trước khi diễn ra thực tập, phương án, sơ đồ được triển khai chặt chẽ, đảm bảo quy trình phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Các giáo viên thực hành kỹ năng dập lửa trong đám cháy. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Sau lệnh báo động, học sinh được sơ tán khỏi vị trí có đám cháy. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Một giáo viên hỗ trợ học sinh rời khỏi khu vực có đám cháy. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Những học sinh bị nạn trong tình huống giả định được khẩn trương di chuyển đến vị trí tập kết để sơ cứu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Những học sinh gặp nạn được sơ cứu kịp thời. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, tiếp cận hiện trường và đưa người gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hệ thống cứu hỏa được kích hoạt, các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hoạt động thực tập phòng cháy, chữa cháy thu hút sự chăm chú của học sinh. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Kết thúc buổi thực tập, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dọn dẹp khu vực, trả lại không gian sạch đẹp cho nhà trường. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC