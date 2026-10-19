Học sinh phường An Hải tiếp cận pháp luật qua những tình huống đời thường

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ tham gia buổi tuyên truyền pháp luật sáng 19/10. Ảnh: DUY AN

Tại buổi tuyên truyền, Tiến sĩ Phan Thị Nhật Tài, giảng viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) và tuyên truyền viên Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng - nêu tình huống: Hai người bạn rủ nhau đi trộm, trên đường gặp người thứ ba và rủ cùng đi nhưng bị từ chối. Hôm sau, hai người bị bắt. Vậy người từ chối có phạm tội hay không?

Nguyễn Văn Khôi, học sinh lớp 6, nhận định người thứ ba không phạm tội vì không tham gia vụ trộm. Trong khi đó, Nguyễn Thành Luân, học sinh lớp 7/8, băn khoăn về lý do người này biết chuyện nhưng lại không trình báo cơ quan chức năng.

Từ những cách lý giải khác nhau của học sinh, Tiến sĩ Nhật Tài giúp các em phân biệt rõ giữa việc biết người khác có ý định phạm tội với hành vi trực tiếp tham gia hoặc giúp sức thực hiện tội phạm. Đồng thời nhấn mạnh, trách nhiệm hình sự phải được xác định căn cứ vào hành vi cụ thể và các quy định của pháp luật.

Về chủ đề ứng xử học đường, Tiến sĩ Nhật Tài đặt câu hỏi về việc dùng lời nói, hành động gây tổn thương bạn bè. Qua đó, bà lưu ý bạo lực học đường không chỉ là đánh nhau hay gây thương tích, mà còn biểu hiện qua các hành vi xúc phạm, chế giễu hoặc công kích người khác trên mạng xã hội.

Cán bộ Công an phường An Hải trao đổi với học sinh về an toàn giao thông thông qua những tình huống gần gũi trong đời sống hằng ngày. Ảnh: DUY AN

Về nội dung an toàn giao thông, Trung tá Nguyễn Công Trúc, cán bộ Công an phường An Hải, nêu tình huống học sinh có mũ bảo hiểm khi được ba chở đến trường nhưng lại thiếu mũ lúc mẹ đón về; đồng thời hướng dẫn các em chủ động cất giữ mũ tại trường để sử dụng khi ra về, lưu ý việc lựa chọn mũ bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, Trung tá Trúc nhắc nhở học sinh tuyệt đối không đùa giỡn, đuổi nhau khi đi xe đạp, chú ý quan sát khi từ ngõ hẻm ra đường lớn và tuân thủ quy tắc nhường đường tại các giao lộ.

Khép lại chương trình, đại diện giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng của bốn khối lớp 6, 7, 8, 9 ký cam kết thực hiện các nội dung về an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; sử dụng mạng xã hội an toàn và phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Dịp này, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng các nhà hảo tâm trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh, góp phần hình thành và duy trì thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.