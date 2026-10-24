Học sinh Phước Chánh học cách nói không với tảo hôn

Học sinh thuyết trình, giới thiệu thông điệp phòng, chống tảo hôn tại ngày hội. Ảnh: YÊN LAM

Ngày hội diễn ra trong hai ngày với nhiều hoạt động phong phú như: thi rung chuông vàng, trưng bày gian hàng truyền thông, thuyết trình, giao lưu hỏi đáp và biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tại hội thi Rung chuông vàng, học sinh các khối 6, 7, 8 và 9 lần lượt trả lời các câu hỏi về độ tuổi kết hôn, quyền trẻ em, bình đẳng giới cùng tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Nhiều câu hỏi gắn liền với tình huống thực tế, giúp các em hiểu rõ hơn về quyền được học tập, chăm sóc, bảo vệ, cũng như kỹ năng ứng xử trước nguy cơ kết hôn sớm.

Tại gian hàng truyền thông, các lớp giới thiệu tranh cổ động, mô hình, infographic, tờ rơi cùng nhiều sản phẩm sáng tạo do chính học sinh thực hiện.

Đại diện mỗi lớp thuyết trình, chia sẻ ý tưởng và thông điệp về phòng, chống tảo hôn, đồng thời gửi gắm ước mơ, định hướng học tập và nghề nghiệp cho tương lai.

Các sản phẩm truyền thông được học sinh thiết kế sinh động. Ảnh: YÊN LAM

Cô Lê Thị Thanh Nghị, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Phước Chánh, chia sẻ việc tổ chức ngày hội bằng các hình thức gần gũi, sinh động đã giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật một cách tự nhiên, dễ nhớ và dễ vận dụng.

“Chúng tôi mong muốn các em không chỉ hiểu rõ những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống mà còn biết trân trọng cơ hội học tập, có kỹ năng bảo vệ bản thân và chủ động lựa chọn tương lai. Qua những hoạt động này, mỗi học sinh có thể trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi, lan tỏa kiến thức đến người thân, bạn bè”, cô Nghị nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Kỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Chánh, nhấn mạnh công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cần sự phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Trong đó, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh là một trong những giải pháp then chốt nhằm hạn chế tình trạng kết hôn sớm.

“Điều chúng tôi mong muốn là các em được tiếp tục đến trường học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ. Khi hiểu đúng pháp luật, các em không chỉ biết tự bảo vệ tương lai của mình mà còn góp phần thay đổi nhận thức về tảo hôn trong gia đình và cộng đồng”, ông Kỷ bày tỏ.