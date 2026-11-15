Học sinh Phú Thượng trải nghiệm giá trị văn hóa từ di sản quê hương

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phú Thượng tổ chức cho học sinh khối 4 tham quan và dâng hương tại đình Phú Gia. Ảnh: Tuệ Lâm

Tại ngôi đình làng, các em được nghe kể chuyện quê hương, khám phá họa đồ số và tự tay đóng khuôn xôi ngũ sắc dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Buổi trải nghiệm bắt đầu bằng câu chuyện về ngôi đình nơi các em đang có mặt. Ông Công Ngọc Phượng, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đình Phú Gia, giới thiệu với học sinh về lịch sử ngôi đình và những giá trị văn hóa được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Qua lời kể của ông, các em hiểu thêm về một di tích lịch sử - văn hóa quốc gia ngay trên địa bàn phường mình.

Tiếp đó, học sinh khám phá vùng đất Phú Gia - Phú Thượng qua họa đồ số. Tranh vẽ kết hợp với hiệu ứng chuyển động, ánh sáng và âm thanh giúp các em hình dung vùng đất mình đang sống qua các thời kỳ. Từ lịch sử ngôi đình, câu chuyện mở rộng ra lịch sử của làng và những nét văn hóa còn được lưu giữ đến hôm nay.

Học sinh Trường Tiểu học Phú Thượng tham gia tiết học lịch sử địa phương với chủ đề “Về miền di sản: Đình Phú Gia và Hương xôi Phú Thượng”. Ảnh: Tuệ Lâm

Sau khi xem phim về làng nghề, học sinh hào hứng thử sức với những câu hỏi trong trò chơi “Ai hiểu xôi Phú Thượng?” trên nền tảng Plickers. Đến phần “Em là đại sứ du lịch nhí”, các em vào vai hướng dẫn viên, dùng tiếng Việt và tiếng Anh để giới thiệu lịch sử, kiến trúc đình Phú Gia và những nét đặc sắc của nghề làm xôi. Những điều vừa nghe, vừa xem được các em kể lại bằng lời của mình.

Phần thực hành đóng khuôn xôi ngũ sắc cũng được các em hào hứng đón nhận. Nghệ nhân Mai Thị Thanh, thành viên Hội Làng nghề Xôi Phú Thượng trực tiếp chia sẻ về nghề làm xôi và làm mẫu để học sinh quan sát. Sau đó, các em tự tay tạo hình từng phần xôi rồi cùng thưởng thức thành quả. Từ lần thử sức ấy, học sinh có dịp cảm nhận sự khéo léo, tỉ mỉ của người làm nghề ngay trong một công đoạn. Phần xôi ngũ sắc quen thuộc cũng trở nên đáng nhớ hơn khi các em được tự tay làm dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Học sinh Trường Tiểu học Phú Thượng vào vai hướng dẫn viên nhí, giới thiệu lịch sử, kiến trúc đình Phú Gia và nghề làm xôi Phú Thượng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Ảnh: Tuệ Lâm

Nghề làm xôi Phú Thượng đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giá trị của di sản được gìn giữ qua những kinh nghiệm chọn nếp, ngâm gạo, đồ xôi và tạo màu cho xôi ngũ sắc mà người làm nghề truyền lại qua nhiều thế hệ. Được nghe nghệ nhân kể về nghề và trực tiếp thực hành, học sinh hiểu thêm về công việc phía sau món ăn quen thuộc của quê hương.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thượng Vũ Thị Kim Anh, nhà trường mong muốn học sinh được học lịch sử từ những di sản gần gũi và khám phá văn hóa qua các hoạt động phù hợp với lứa tuổi. “Khi các em biết trân trọng đình làng, yêu hương xôi quê nhà và tự hào về bản sắc các dân tộc Việt Nam, cũng chính là lúc những giá trị truyền thống được tiếp nối và lan tỏa trong thế hệ trẻ”, nhà giáo Vũ Thị Kim Anh chia sẻ.

Học sinh hào hứng trả lời câu hỏi về nghề làm xôi Phú Thượng trong trò chơi “Ai hiểu xôi Phú Thượng?” trên nền tảng Plickers. Ảnh: Tuệ Lâm

Nhà giáo Vũ Thị Kim Anh cũng cho biết, tiếp nối buổi học tại đình Phú Gia, nhà trường dự kiến tổ chức chương trình “Trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam” trong buổi sinh hoạt dưới cờ sáng 16-11. Qua màu sắc, hoa văn và kiểu dáng của các bộ trang phục truyền thống, học sinh sẽ có dịp tìm hiểu thêm về đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Cũng trong dịp này, phường Phú Thượng tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Phú Thượng - Hội tụ di sản, lan tỏa văn hóa, kết nối cộng đồng”. Theo Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Đỗ Đình Sơn, ngày hội là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa mà người dân địa phương đã gìn giữ qua nhiều thế hệ, từ di tích, lễ hội đến nghề làm xôi, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Nghệ nhân Mai Thị Thanh (Hội Làng nghề Xôi Phú Thượng), hướng dẫn học sinh đóng khuôn xôi ngũ sắc. Ảnh: Tuệ Lâm

Với học sinh Phú Thượng, buổi học tại đình Phú Gia là dịp khám phá văn hóa từ những điều gần gũi trong đời sống hằng ngày. Khi được nghe kể chuyện về ngôi đình, tự tay đóng khuôn xôi ngũ sắc rồi giới thiệu di sản bằng lời của mình, các em hiểu thêm công sức của những người đã gìn giữ di tích và truyền nghề qua nhiều thế hệ.