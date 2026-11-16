Học sinh Phú Thọ đoạt giải tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy toàn quốc

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh ma túy cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Ban tổ chức trao giải cho em Lê Quỳnh Chi (đứng thứ 3 từ trái sang) và các học sinh đoạt giải Nhì.

Tỉnh Phú Thọ có 2 học sinh đạt giải tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy toàn quốc, đó là em Lê Quỳnh Chi, học sinh Trường Tiểu học Liên Minh, xã Liên Minh, đoạt giải Nhì với tác phẩm “Để có tương lai tốt đẹp hãy loại bỏ ma túy” và em Trần Phương Linh, học sinh Trường Tiểu học Nguyệt Đức, xã Nguyệt Đức đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Vì một xã hội không ma túy”.

Ban tổ chức trao giải cho em Trần Phương Linh (đứng thứ 2 từ phải sang) và các học sinh đoạt giải Khuyến khích.

Đây là lần đầu tiên, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy toàn quốc. Cuộc thi thu hút khoảng 3,9 triệu lượt học sinh, học viên của các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên tham gia hưởng ứng.

Hội thi cấp Bộ đã tiếp nhận 507 tác phẩm dự thi, trong đó có 167 bức tranh cấp tiểu học, 170 bài dự thi cấp trung học cơ sở và 170 bài dự thi cấp trung học phổ thông. Kết quả, toàn quốc có 39 giải thưởng cho các tác phẩm dự thi tiêu biểu, xuất sắc của học sinh. Trong đó, những học sinh có giải cao, ngoài tiền thưởng, còn được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Cùng với thành tích của học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ còn có cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương, giáo viên Trường Tiểu học Nguyệt Đức, xã Nguyệt Đức được lựa chọn tham dự vòng thi cấp toàn quốc Hội thi “Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy” dành cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông năm 2026 với sản phẩm “Chiến binh nhí phòng, chống ma túy” tổ chức tại thành phố Cần Thơ cuối tháng 11.

Kết quả trên ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo của học sinh, giáo viên Phú Thọ trong các hoạt động tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng tự bảo vệ, chủ động phòng tránh tệ nạn ma túy cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.