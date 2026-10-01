Học sinh Phú Quốc rèn kỹ năng đón APEC 2027

Thành viên Câu lạc bộ tiếng Anh thanh niên với APEC 2027 đố vui bằng tiếng Anh về APEC 2027. Ảnh: TƯỜNG VI

Trong buổi sinh hoạt đầu tuần tại Trường THPT Phú Quốc, đặc khu Phú Quốc, học sinh thực hiện hoạt cảnh mô phỏng cuộc trò chuyện giữa du khách nước ngoài và người dân Phú Quốc. Trong vai người đón du khách, học sinh lần lượt giới thiệu bằng tiếng Anh về lịch sử, những điểm đến nổi tiếng, món ăn và nhiều nét đặc trưng của quê hương.

Học sinh thể hiện khá tự tin, vốn từ phong phú, mỗi em đảm nhận một nội dung, người kể về lịch sử, người giới thiệu điểm du lịch, người chia sẻ về ẩm thực Phú Quốc. Đây là các thành viên của Câu lạc bộ tiếng Anh thanh niên với APEC 2027 do Đoàn trường THPT Phú Quốc thành lập nhằm tạo môi trường cho học sinh thực hành tiếng Anh, tìm hiểu về APEC và rèn luyện những kỹ năng cần thiết, chuẩn bị đón APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Thầy Trần Tuấn Khoa, Bí thư Đoàn trường THPT Phú Quốc cho biết câu lạc bộ được thành lập năm 2025 trực thuộc Đoàn trường. Hoạt động của câu lạc bộ gắn với việc rèn luyện kỹ năng thực tế như giao tiếp, thuyết trình, tìm hiểu văn hóa và tham gia các hoạt động tình nguyện. Câu lạc bộ hiện có 25 thành viên, sinh hoạt theo tinh thần “Tự tin hội nhập - sẵn sàng đón APEC - lan tỏa hình ảnh Phú Quốc”.

Em Lý Trần Thế Bảo, học sinh lớp 12C2, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh thanh niên với APEC 2027 cho biết câu lạc bộ có nhiều hoạt động khác nhau để phục vụ việc học tiếng Anh.

Với chương trình English every week, mỗi tháng câu lạc bộ tổ chức một buổi sinh hoạt với các nội dung như speaking corner để luyện nói theo chủ đề; debate & discussion để tranh biện, thảo luận, luyện nghe, phát âm và tham gia các trò chơi tiếng Anh. Tại các buổi sinh hoạt, thành viên đều sử dụng tiếng Anh gần như xuyên suốt để càng thực hành, càng tự tin.

Câu lạc bộ còn có chương trình Phu Quoc guide, tạo điều kiện để các thành viên tìm hiểu về di tích lịch sử, văn hóa, ẩm thực và những sản phẩm đặc trưng của Phú Quốc, sau đó thực hành giới thiệu bằng tiếng Anh. Với hoạt động Youth volunteers for APEC, các thành viên được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, chỉ đường, cung cấp thông tin, ứng xử khi gặp khách quốc tế và xử lý những tình huống thường gặp.

Thành viên Câu lạc bộ tiếng Anh thanh niên với APEC 2027 thực hiện hoạt cảnh giao lưu với du khách quốc tế. Ảnh: TƯỜNG VI

Em Nguyễn Kim An, học sinh lớp 11B2, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh thanh niên với APEC 2027 cho biết: “Sự thay đổi của các thành viên thể hiện rõ nhất qua sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Trước đây, khi gặp du khách nước ngoài nhiều bạn chỉ đứng nhìn vì ngại, giờ các bạn chủ động đến làm quen và hỏi xem du khách có cần giúp không, chỉ đường hoặc giới thiệu dịch vụ ăn uống, vui chơi tại Phú Quốc. Các thành viên chủ động bổ sung từ vựng về các món ăn, địa danh để lần sau gặp du khách có thể giới thiệu rõ ràng và tự tin hơn”.

Khi tìm hiểu về APEC, các thành viên không chỉ nhớ tên các nền kinh tế mà còn biết thêm mỗi nơi có văn hóa, món ăn, cách chào hỏi khác nhau để tập theo. Theo anh Trần Tuấn Khoa, câu lạc bộ được xây dựng theo từng giai đoạn, chú trọng tạo nền tảng, mở rộng hoạt động, rèn luyện kỹ năng thực tế và chuẩn bị lực lượng tham gia các hoạt động phục vụ APEC 2027. Sau APEC 2027, câu lạc bộ tiếp tục được duy trì, tạo môi trường để học sinh rèn luyện tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp và tham gia các hoạt động tình nguyện.

Đoàn đặc khu Phú Quốc đã thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh tại Trường THPT Dương Đông và Trường THPT An Thới giúp học sinh có thêm cơ hội thực hành tiếng Anh, tìm hiểu về APEC, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và giới thiệu hình ảnh Phú Quốc đến du khách quốc tế.