Học sinh Phú Quốc học pháp luật, kỹ năng ứng xử qua phiên tòa giả định

Phiên tòa giả định xét xử vụ án về tội cố ý gây thương tích.

Chương trình do Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc, Đoàn Thanh niên đặc khu Phú Quốc và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại phiên tòa giả định, học sinh theo dõi quá trình xét xử một vụ án về tội cố ý gây thương tích. Thông qua tình huống được xây dựng gần với thực tế, các em có thêm kiến thức về trình tự tố tụng, nhận diện hành vi vi phạm pháp luật và những hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ hành động bộc phát.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền pháp luật, chương trình dành thời gian tư vấn tâm lý cho học sinh, tập trung vào những vấn đề thường gặp ở lứa tuổi học trò như áp lực học tập, mâu thuẫn trong các mối quan hệ và những thay đổi về tâm lý.