Học sinh phổ thông thể hiện hiểu biết về phòng, chống ma túy. Ảnh: MOET

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức ở quy mô toàn quốc, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh phổ thông; góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các loại ma túy mới, chất gây nghiện, chất hướng thần cùng những hình thức lôi kéo, dụ dỗ qua mạng xã hội đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng ngừa, nhất là trong môi trường học đường.

Học sinh phổ thông đang ở lứa tuổi hình thành nhân cách, hoàn thiện nhận thức và kỹ năng sống, dễ chịu tác động từ môi trường xung quanh, bạn bè và mạng xã hội. Vì vậy, việc trang bị kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng từ chối và tự bảo vệ trước những cám dỗ liên quan đến ma túy có ý nghĩa quan trọng.

Được phát động từ ngày 31-8-2026, hội thi gồm hai vòng cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Thông qua các phần thi sinh động, học sinh được trao đổi, thảo luận, xử lý tình huống và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều.

Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy; nhận diện các loại ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần; tìm hiểu tác hại và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm. Qua đó, học sinh được củng cố kỹ năng phòng tránh, kỹ năng từ chối và khả năng tự bảo vệ trước những lời dụ dỗ, lôi kéo.

Hội thi góp phần tăng cường phối hợp giữa ngành Giáo dục và lực lượng Công an trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy; khuyến khích học sinh trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa thông điệp chung tay xây dựng trường học an toàn.