Nhận diện vấn đề từ cuộc sống

Bảo tồn di sản văn hóa, xóa bỏ rào cản giao tiếp với người khiếm thính hay thúc đẩy khả năng tiếp cận tri thức... là những vấn đề khá vĩ mô. Tuy nhiên, bằng sự quan sát và tư duy sáng tạo, nhiều học sinh phổ thông đã lựa chọn những vấn đề này làm điểm xuất phát cho các dự án khởi nghiệp.

Một trong những dự án đáng chú ý là VietHeritage Map - nền tảng số hóa và bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của nhóm Heritech (Hà Nội).

Các thành viên nhóm Heritech (Hà Nội) dành nhiều tâm huyết cho dự án. Ảnh: BH

Nguyễn Bá Hoành, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trưởng nhóm Heritech cho biết, ban đầu em và các bạn nhận thấy một khoảng cách khá rõ giữa kho tàng di sản phong phú của Việt Nam với khả năng tiếp cận của người trẻ và du khách. Nhiều thông tin lịch sử vẫn chủ yếu được truyền tải qua các bài viết tĩnh, chưa tạo được sức hấp dẫn đối với thế hệ trẻ. Trong khi đó, những di tích thực tế cũng cần được lưu trữ, bảo tồn và giới thiệu bằng các phương thức phù hợp hơn.

“Tại sao mình không dùng chính công nghệ mình đang học để làm di sản sống lại?” – câu hỏi ấy đã thôi thúc Hoành và các thành viên bắt tay xây dựng dự án.

Thay vì chỉ tạo một bản đồ tra cứu thông thường, nhóm hướng đến xây dựng một không gian bảo tàng số tương tác. Tại đây, người dùng có thể tìm hiểu di sản thông qua bản đồ số, mô hình 3D, công nghệ thực tế ảo (VR), đồng thời tương tác với trợ lý ảo AI để tiếp cận những câu chuyện lịch sử, văn hóa. Nhóm cũng đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ để hỗ trợ giám sát tình trạng hư hại của di tích.

Nếu VietHeritage Map hướng công nghệ đến việc gìn giữ những giá trị văn hóa, dự án coHEARence của đội Yen Hoa Prime, học sinh Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) lại tập trung giải quyết một vấn đề xã hội khác: Rào cản giao tiếp giữa người khiếm thính và cộng đồng.

Theo đại diện nhóm, dù có hệ thống ngôn ngữ riêng phong phú, ngôn ngữ ký hiệu vẫn chưa được phổ biến rộng rãi trong đời sống. Việc thiếu các công cụ hỗ trợ khiến người khiếm thính gặp nhiều khó khăn trong học tập, công việc và giao tiếp hằng ngày. Ngược lại, những người không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu cũng khó chủ động giao tiếp nếu chưa có kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu giải pháp ứng dụng AI để nhận diện ngôn ngữ ký hiệu, chuyển đổi các cử chỉ tay thành văn bản hoặc giọng nói theo thời gian thực.

Dự án hướng đến phát triển ứng dụng có thể sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính và tích hợp vào các dịch vụ công cộng, qua đó hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp thuận lợi hơn với những người xung quanh; góp phần thu hẹp khoảng cách trong giao tiếp, thúc đẩy sự thấu hiểu và bình đẳng trong cộng đồng.

Từ ý tưởng đến giải pháp có tính ứng dụng

Trên đây là 2 trong 30 dự án lọt vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo miền Bắc (Northern Innovation Entrepreneurship – NIE 2026) do Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lần đầu tiên dành cho học sinh THPT. Điểm đáng chú ý tại cuộc thi là học sinh đã chủ động chuyển từ suy nghĩ, ý tưởng sang hành động, dám thử nghiệm, trình bày và bảo vệ đề xuất của mình.

Với chủ đề “Sáng tạo số cho tương lai bền vững”, cuộc thi thu hút 80 đội thi với 241 học sinh đến từ các trường THPT thuộc 7 tỉnh, thành phố đăng ký tham dự. Qua vòng sơ khảo, 30 đội với 101 học sinh đến từ 19 trường được lựa chọn vào vòng bán kết. Trong đó, Hà Nội có 15 đội, Hưng Yên có 6 đội và Hải Phòng có 4 đội.

Cuộc thi NIE 2026 thu hút 80 đội thi với 241 học sinh đến từ các trường THPT thuộc 7 tỉnh, thành phố đăng ký tham dự. Ảnh: PT

Các dự án được chia thành ba nhóm chủ đề: Chuyển đổi số và công nghệ vì cộng đồng; Sống xanh và môi trường bền vững; Kinh tế, văn hóa và du lịch sáng tạo. Các ý tưởng không chỉ tập trung vào những sản phẩm công nghệ mới mà còn hướng tới các giải pháp có thể ứng dụng trong đời sống.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, nhiều dự án tham gia cuộc thi đã thể hiện khả năng quan sát, nhận diện những vấn đề cụ thể trong đời sống, bước đầu vận dụng kiến thức công nghệ, tư duy quản trị và tinh thần sáng tạo để đề xuất giải pháp.

Để một ý tưởng có thể phát triển thành giải pháp thực tiễn, sự sáng tạo cần đi cùng quá trình nghiên cứu và hoàn thiện. Bởi vậy, các dự án được xem xét trên nhiều phương diện, từ khả năng nhận diện vấn đề, tính sáng tạo, tính khả thi của giải pháp đến giá trị tác động đối với cộng đồng, phương án triển khai và dự toán tài chính.

Tại vòng bán kết, các đội tiếp tục hoàn thiện dự án, làm rõ vấn đề cần giải quyết, đối tượng hưởng lợi và khả năng triển khai. Mỗi đội xây dựng video giới thiệu dự án, đồng thời thuyết trình trước hội đồng giám khảo. Quá trình này có sự đồng hành của đội ngũ cố vấn chuyên môn nhằm giúp học sinh rà soát, điều chỉnh và nâng cao tính khả thi của ý tưởng.

“Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Quyết định 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, việc nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cần được bắt đầu từ sớm. HSB sẵn sàng đồng hành cùng các em học sinh thông qua hoạt động cố vấn, kết nối chuyên gia, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ hoàn thiện dự án, để những ý tưởng có tiềm năng từng bước được kiểm chứng và phát triển thành các giải pháp có giá trị thực tiễn”, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đình Phi nhấn mạnh.