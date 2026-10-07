Học sinh phía Tây Lâm Đồng háo hức với Festival Hoa Đà Lạt qua tranh vẽ

Học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ vẽ tranh về chủ đề “Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt - năm 2026”

Trước đó, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng phát động hội thi Vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2026 với chủ đề “Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt - năm 2026”.

Hội thi không chỉ là sân chơi dành cho thiếu nhi yêu thích hội họa mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người Lâm Đồng.

Trong đó, vẻ đẹp của hoa, cảnh quan và không gian văn hóa Đà Lạt trở thành nguồn cảm hứng để các em thể hiện suy nghĩ, tình cảm bằng màu sắc và đường nét riêng.

Những nét vẽ thể hiện sự phong phú trong cách cảm nhận của học sinh khu vực phía Tây Lâm Đồng về sự kiện hoa lớn nhất trong năm

Sau gần 1 tháng phát động, hội thi nhận được sự hưởng ứng của các cơ sở giáo dục và học sinh trên toàn tỉnh. Riêng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng cơ sở 3 đã tiếp nhận gần 1.500 tác phẩm.

Tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành (xã Đức An), hội thi nhanh chóng được tỏa một cách sâu rộng. Theo bà Cấn Thị Thành, Hiệu trưởng nhà trường, học sinh các khối lớp tích cực tham gia. Nhà trường tổ chức lựa chọn hơn 20 tác phẩm tiêu biểu để gửi dự thi cấp tỉnh.

“Các em tham gia rất hào hứng. Có những em chưa từng đến Đà Lạt nhưng vẫn vẽ hoa, vẽ cảnh quan và không khí lễ hội bằng những cảm nhận rất riêng. Qua từng bức tranh, chúng tôi nhận thấy các em không chỉ thể hiện năng khiếu mà còn bộc lộ tình yêu với quê hương”, bà Thành cho hay.

1 trong 22 tác phẩm dự thi vòng sơ khảo của học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành

Từ những nét vẽ, những bức tranh được trau chuốt, Festival Hoa dường như không còn là câu chuyện của riêng Đà Lạt. Không gian lễ hội được học sinh khu vực phía Tây thể hiện bằng những gam màu trong trẻo, những hình ảnh gần gũi và cả những ước mơ rất đỗi giản dị.

Với nhiều học sinh, Đà Lạt có thể vẫn là một địa danh xa xôi. Festival Hoa có thể mới chỉ được biết đến qua những hình ảnh trên báo chí, truyền hình hay lời kể của người thân. Thế nhưng, khoảng cách ấy được thu hẹp qua hội họa.

Mỗi em tự tạo nên Festival Hoa theo cách mình cảm nhận. Từ những vườn hoa rực rỡ đến những con đường, không gian lễ hội và hình ảnh con người vui tươi trong ngày hội, mỗi nét vẽ là một lần học sinh thể hiện tình yêu với vùng đất ngàn hoa.

Bà Hồ Thị Thanh Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Quảng Sơn

Thông qua hội thi, các em có thêm cơ hội tìm hiểu về Festival Hoa. Nhiều em chưa có điều kiện đến Đà Lạt nhưng lại rất háo hức, say mê khi được vẽ về sự kiện này.

Bà Hồ Thị Thanh Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Quảng Sơn) cho biết, nhà trường cũng tích cực hưởng ứng hội thi, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng khiếu và thể hiện cảm xúc thông qua tranh vẽ. Đồng thời thông qua hội thi, các em có thêm cơ hội tìm hiểu về Festival Hoa. Bà Hằng chia sẻ và nói thêm, đó là cách để học sinh kết nối với quê hương bằng một hình thức rất gần gũi, phù hợp với lứa tuổi

Bức tranh có sự kết hợp của nhiều biểu tượng, nhân vật của tỉnh Lâm Đồng mới gắn với Festival Hoa

Theo bà Hằng, thông qua hội thi, không khí Festival Hoa đã thực sự lan tỏa những địa bàn vùng sâu, vùng xa phía Tây Lâm Đồng. Qua từng nét vẽ, các em không chỉ tái hiện vẻ đẹp của hoa và cảnh quan mà còn gửi gắm những ước mơ, khát vọng của tuổi thơ.

Trước đây, Festival Hoa là sự kiện của tỉnh Lâm Đồng. Sau khi sáp nhập, thành lập tỉnh Lâm Đồng mới, người dân khu vực phía Tây cũng có cơ hội được hòa mình vào ngày hội hoa lớn nhất trong năm. Với chúng tôi, đây không chỉ là dịp để ngắm hoa, tham gia các hoạt động văn hóa mà còn là cơ hội để người dân, nhất là các em học sinh, cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp, giá trị và sức sống của quê hương Lâm Đồng. Bà Hồ Thị Thanh Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ