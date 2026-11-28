Không còn e ngại

“Cô ơi, tại sao ngực trái của con lại bị đau?”, “Vùng riêng tư là những vùng nào vậy cô?”, “Khi có kinh nguyệt trong giờ học thì phải làm sao?”, “Nếu có mùi cơ thể thì phải làm thế nào?”… Hàng loạt câu hỏi được học sinh nữ khối 5 hào hứng đặt ra và cùng nhau thảo luận trong tiết học “Vẽ đường cho hươu chạy đúng” sáng thứ sáu, sau giờ học chính khóa. Xuyên suốt tiết học, từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 15, hơn 70 học sinh cùng tìm hiểu kiến thức về tuổi dậy thì, cách chăm sóc, bảo vệ cơ thể và xử lý những tình huống thường gặp. Không còn tâm lý e ngại, các em thoải mái trao đổi, thảo luận, thậm chí bật cười trước những tình huống giáo viên đưa ra. Khi được hỏi trong lớp có bao nhiêu bạn đã có kinh nguyệt, nhiều em mạnh dạn giơ tay.

“Tham gia tiết học, em được học nhiều kiến thức bổ ích mà trong chương trình chính khóa chưa có. Nhờ những điều cô dạy, em không còn thấy xấu hổ khi tìm hiểu về cơ thể mình và những thay đổi ở tuổi dậy thì. Em hiểu đây là điều bình thường, từ đó biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn”, Minh Nghi, học sinh lớp 5/6, chia sẻ.

Sau 3 năm tham gia câu lạc bộ, Mỹ An, học sinh lớp 5/5, cho biết em đã nhận biết được những vùng riêng tư trên cơ thể, biết cách bảo vệ bản thân để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại và chủ động đón nhận những thay đổi của tuổi dậy thì. “Khi cơ thể có những thay đổi, em sẽ nói chuyện với mẹ hoặc cô giáo chứ không lo sợ”, Mỹ An bày tỏ.

“Vẽ đường cho hươu chạy đúng” là tiết học về giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại ở trẻ dành cho học sinh nữ được Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học duy trì từ năm 2022 thông qua Câu lạc bộ (CLB) Bạn gái. Sau 5 năm, mô hình không chỉ giúp học sinh chủ động đón nhận những thay đổi của tuổi dậy thì mà còn trở thành cầu nối để các em chia sẻ những vấn đề thầm kín với thầy cô, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Phụ trách tiết học “Vẽ đường cho hươu chạy đúng” nhiều năm nay, cô Trần Thị Diễm Trang đã xây dựng giáo án giáo dục giới tính riêng cho từng khối lớp 3, 4, 5, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, có tính kế thừa và nâng cao kiến thức qua từng năm học. Cụ thể, học sinh khối 3 được trang bị kiến thức cơ bản về giáo dục giới tính; khối 4 tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, tăng cường trao đổi, thảo luận về giới tính; khối 5 vận dụng kiến thức thông qua tình huống, đồng thời ôn lại những nội dung đã học ở hai khối lớp trước.

Cô cho biết, mỗi tiết học được tổ chức thông qua các tình huống thực tế, hoạt động đóng vai và xử lý vấn đề do giáo viên đưa ra hoặc xuất phát từ chính những băn khoăn của học sinh. Qua đó, các em biết yêu quý, chăm sóc bản thân, chủ động trước những thay đổi của cơ thể khi bước vào tuổi dậy thì, nhận diện những tình huống có nguy cơ bị xâm hại để biết cách phòng tránh.

“Việc trang bị kiến thức giáo dục giới tính từ sớm là cần thiết, giúp học sinh hiểu đúng về cơ thể, biết cách bảo vệ bản thân và chủ động tìm đến người lớn đáng tin cậy khi gặp vấn đề hoặc có những thay đổi về tâm sinh lý. Điều đáng mừng là hiện nay, khi gặp vấn đề liên quan đến giới tính, học sinh nữ của trường đã chủ động tìm đến giáo viên, cô bảo mẫu hoặc nhân viên y tế để trao đổi, nhờ hỗ trợ”, cô Trang vui mừng.

Các em học sinh không còn e ngại khi trình bày những vấn đề của bản thân

Giáo dục giới tính sớm để không tạo khoảng trống bảo vệ trẻ

Cô Trần Bé Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, cho biết CLB Bạn gái được thành lập với mục tiêu giúp học sinh nhận biết những thay đổi về giới tính của cơ thể, biết cách chăm sóc bản thân và phòng tránh nguy cơ bị xâm hại. Song, không chỉ dừng ở từng tiết học, CLB còn trở thành cầu nối để giáo viên và nhà trường lắng nghe tâm tư, chia sẻ thầm kín của học sinh liên quan đến giới tính, tuổi dậy thì và sự phát triển tâm sinh lý. Qua đó, kịp thời trao đổi, phối hợp với gia đình để hỗ trợ các em.

“Quan niệm cho rằng giáo dục giới tính là “vẽ đường cho hươu chạy” hiện nay không còn phù hợp. Ngược lại, nếu không giáo dục giới tính sớm cho học sinh ngay từ bậc tiểu học, chúng ta đang tạo ra khoảng trống kiến thức, có thể khiến các em đối diện với những nguy cơ mất an toàn. Do đó rất cần thiết phải “vẽ đường cho hươu chạy đúng””, cô Hạnh nhấn mạnh.

Bà dẫn chứng, từng có học sinh chia sẻ với giáo viên rằng em cảm thấy khó chịu khi anh họ thường xuyên vào phòng riêng của mình. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã trao đổi với phụ huynh để gia đình quan tâm hơn đến tâm tư, cảm xúc của học sinh, đồng thời chú ý vấn đề giới tính của trẻ.

Ngoài CLB Bạn gái, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học dự tính mở thêm CLB Bạn nam giáo dục giới tính dành cho nam sinh của trường. Riêng năm học 2026-2027, trường phát triển hơn 30 câu lạc bộ thuộc các lĩnh vực kỹ năng, thể dục thể thao, văn hóa... Các câu lạc bộ hoạt động hoàn toàn miễn phí vào cuối giờ học buổi sáng và buổi chiều. Tùy theo sở thích, mỗi học sinh có thể tham gia từ 3-5 câu lạc bộ mỗi tuần.