Học sinh Ninh Bình giành 8 Huy chương Vàng Olympic Tài năng Hóa học trẻ thế giới

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng cho các thí sinh cấp độ Intermediate tại Kỳ thi Olympic Tài năng Hóa học trẻ thế giới (WYCTO) 2026. Ảnh: Trường Giang.

Vòng Quốc tế Kỳ thi Olympic Tài năng Hóa học trẻ thế giới 2026 (World Youth Chemistry Talent Olympiad - WYCTO 2026) diễn ra tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 22 - 25/10.

Kỳ thi quy tụ 178 thí sinh Việt Nam và 357 thí sinh quốc tế đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Campuchia, Thái Lan, Philippines, Uganda, Bangladesh, Mông Cổ, Malaysia, Myanmar, Đài Loan, Hong Kong, Indonesia, Romania, Bolivia và Armenia.

Trước đó, tại Vòng Quốc gia, Ninh Bình có 655 học sinh đăng ký dự thi, chiếm hơn 41% trong tổng số 1.595 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố. Kết thúc vòng thi, 88 học sinh Ninh Bình giành quyền tham dự Vòng Quốc tế.

Kết quả, cả 88 học sinh Ninh Bình tham dự đều đạt giải, gồm 8 Huy chương Vàng, 18 Huy chương Bạc, 43 Huy chương Đồng và 19 giải Khuyến khích.

Ở cấp độ Senior, em Nguyễn Đức Nghĩa, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, giành Huy chương Vàng.

Cấp độ Junior có 3 học sinh giành Huy chương Vàng, gồm: Nguyễn Chí Tâm, Trường THCS Nam Cao; Ngô Hoàng Bảo Ngọc, Trường THCS Trần Đăng Ninh và Trần Minh Nhật, Trường THCS Nam Cao.

Tại cấp độ Intermediate, 4 Huy chương Vàng thuộc về: Đoàn Khánh Huyền, Trường THCS Lý Tự Trọng; Dương Minh Huy, Trường THCS Nam Cao; Nguyễn Trần Minh Vương, Trường THCS Nam Cao và Vũ Ngọc Bách, Trường THCS Lý Tự Trọng.

Trong tổng số 36 Huy chương Vàng của thí sinh Việt Nam tại Vòng Quốc tế WYCTO 2026, học sinh Ninh Bình giành 8 huy chương, chiếm hơn 22%.