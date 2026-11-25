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Chính sách đặc biệt trên nằm trong Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho người có năng khiếu, tài năng, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo Nghị quyết dự kiến trình trong tháng 11/2026; nếu được sẽ thông qua và có hiệu lực trong tháng 12/2026.

Theo dự thảo, học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh đang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục là công dân Việt Nam có năng khiếu, tài năng, có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với Thành phố trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo sẽ có cơ hội được thành phố cấp chính sách học bổng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương, đào tạo ở trong nước hoặc nước ngoài, với kinh phí học bổng tối đa là 200 triệu đồng/người/năm học khi đào tạo trình độ ở trong nước và 1,2 tỷ đồng/người/năm học khi đào tạo ở nước ngoài.

Đối với đào tạo ở trong nước , học bổng trọn gói cho trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương lần lượt là 100 triệu, 150 triệu và 200 triệu đồng/người/năm học.

Người hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định, được công nhận tốt nghiệp hoặc trình độ và đạt điểm trung bình toàn khóa từ 9,0/10 hoặc 3,6/4 trở lên được hỗ trợ thêm một lần, tương ứng 5, 10 hoặc 15 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I.

Đối với đào tạo ở nước ngoài , dự thảo quy định hỗ trợ theo chi phí thực tế hợp lệ của chương trình đào tạo, trong giới hạn mức học bổng tối đa theo trình độ đào tạo và châu lục nơi học tập. Mức trần không phải là khoản kinh phí mặc nhiên được cấp đầy đủ cho mỗi người học.

Theo đó, đào tạo trình độ đại học: mức hỗ trợ tối đa tại các nước thuộc châu Á là 700 triệu đồng/người/năm học; tại các nước thuộc châu Úc hoặc châu Mỹ là 1 tỷ đồng/người/năm học; tại các nước thuộc châu lục khác là 900 triệu đồng/người/năm học.

- Đào tạo trình độ thạc sĩ: mức hỗ trợ tối đa tại các nước thuộc châu Á là 800 triệu đồng/người/năm học; tại các nước thuộc châu Úc hoặc châu Mỹ là 1,1 tỷ đồng/người/năm học; tại các nước thuộc châu lục khác là 1 tỷ đồng/người/năm học.

- Đào tạo trình độ tiến sĩ: mức hỗ trợ tối đa tại các nước thuộc châu Á là 900 triệu đồng/người/năm học; tại các nước thuộc châu Úc hoặc châu Mỹ là 1,2 tỷ đồng/người/năm học; tại các nước thuộc châu lục khác là 1,1 tỷ đồng/người/năm học.

Kinh phí cấp học bổng và thực hiện cơ chế ưu đãi đặc biệt cho người có năng khiếu, tài năng, có thành tích đặc biệt xuất sắc được bảo đảm từ ngân sách Thành phố.

Dự kiến ngân sách Thành phố chi cho cấp học bổng, chính sách ưu đãi đặc biệt cho người có năng khiếu, tài năng, có thành tích đặc biệt xuất sắc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số 145 người/năm được hỗ trợ, tổng kinh phí dự kiến là 69 tỷ 500 triệu đồng/năm, chưa bao gồm khoản hỗ trợ thêm theo kết quả học tập và khoản hỗ trợ phát sinh trong trường hợp đặc biệt.

Bao gồm hỗ trợ đào tạo trong nước cho 90 người/năm, với kinh phí dự trù theo mức học bổng trọn gói của từng trình độ là 11 tỷ 500 triệu đồng/năm;

Hỗ trợ học tập ở nước ngoài cho 55 người/năm với kinh phí dự trù theo mức hỗ trợ tối đa cao nhất của từng trình độ là 58 tỷ đồng/năm

Thời gian cấp học bổng theo chương trình đào tạo nhưng không quá 48 tháng đối với mỗi trình độ. Thời gian cam kết làm việc, công tác hoặc đóng góp cho Thành phố bằng 3 lần thời gian đào tạo và phải ghi cụ thể trong quyết định phê duyệt, văn bản cam kết.