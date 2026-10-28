Học sinh Nghệ An xây môi trường học đường an toàn, lành mạnh

Bước vào năm học 2026 - 2027, học phí tại nhiều trường đại học công lập tiếp tục tăng, song mức thu khác nhau tùy trường, ngành và chương trình đào tạo. Tại một số cơ sở tự chủ, nguồn thu từ học phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu, đặt ra bài toán cân đối giữa chi phí đào tạo, chất lượng giáo dục và khả năng chi trả của người học. Thực tế này cũng làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa trao quyền tự chủ đại học và yêu cầu các trường tự bảo đảm toàn bộ nguồn lực tài chính.