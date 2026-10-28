Học sinh Nghệ An xây môi trường học đường an toàn, lành mạnh
Chiều 28/10, tại Trường THPT Hà Huy Tập (phường Thành Vinh), Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường, với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoc-sinh-nghe-an-xay-moi-truong-hoc-duong-an-toan-lanh-manh-post1889433.tpo