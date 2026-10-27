Học sinh Nghệ An lan tỏa thông điệp sống khỏe, nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử

Nhiều năm qua, công tác cai nghiện ma túy thường được nhìn nhận chủ yếu ở khía cạnh điều trị, cắt cơn và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy cai nghiện không chỉ là quá trình y tế mà còn là hành trình giáo dục, thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi và hình thành lối sống lành mạnh. Nhận thức sâu sắc điều đó, Công an TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện người cai nghiện, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030 theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.