Học sinh Nghệ An háo hức nói không với thuốc lá và chất gây nghiện mới

Video: Học sinh chia sẻ niềm háo hức trước thềm diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” diễn ra chiều 27/10.

Ngày 26/10, tại Trường THPT Lê Viết Thuật (phường Trường Vinh, Nghệ An), các khâu chuẩn bị cho diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” đang được triển khai khẩn trương. Chương trình do Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức, dự kiến diễn ra lúc 14h30 ngày 27/10.

Ghi nhận tại trường, khu vực tổ chức diễn đàn đang được sắp xếp, bố trí; các nội dung liên quan đến công tác đón tiếp, tổ chức và hoạt động giao lưu với học sinh được rà soát, hoàn thiện. Nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả.

Ông Đặng Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An (đội mũ) và nhà báo Trần Quang Long, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung Bộ (bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị cho diễn đàn.

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị có ông Đặng Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An và nhà báo Trần Quang Long, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục để học sinh nhận diện đầy đủ những nguy cơ từ thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới. Công tác tuyên truyền cần được triển khai thường xuyên, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi; không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp học sinh hình thành kỹ năng tự bảo vệ, chủ động từ chối trước sự rủ rê, lôi kéo.

Học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật dọn vệ sinh, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp trước thềm diễn đàn.

Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, khuyến khích học sinh tích cực tham gia giao lưu, trao đổi và đặt câu hỏi. Qua đó, diễn đàn thực sự trở thành không gian đối thoại cởi mở, giúp các em tiếp nhận thông tin chính xác, nâng cao ý thức phòng ngừa và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh công tác tổ chức, sự mong chờ của học sinh là điểm đáng chú ý trước thềm chương trình. Nhiều em quan tâm đến những nội dung sẽ được trao đổi tại diễn đàn, đặc biệt là cách nhận diện các loại thuốc lá điện tử, tác động của các chất gây nghiện mới đối với sức khỏe và kỹ năng ứng phó khi bị bạn bè rủ rê sử dụng.

Em Nguyễn Lam Giang, học sinh lớp 10E, Trường THPT Lê Viết Thuật, chia sẻ: “Em rất mong chờ diễn đàn lần này vì đây là dịp để chúng em được nghe các chuyên gia giải đáp những điều còn băn khoăn về thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới. Em hy vọng sau chương trình, bản thân sẽ có thêm kiến thức để bảo vệ mình và nhắc nhở bạn bè tránh xa những sản phẩm có hại”.

Diễn đàn Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới được tổ chức tại Trường THPT Lê Viết Thuật vào 14h30 chiều 27/10.

Theo ông Đặng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, tạo cơ hội để học sinh trao đổi, đặt câu hỏi và chia sẻ quan điểm sẽ giúp các em tiếp cận vấn đề gần gũi, dễ hiểu hơn. Qua đó, nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng tự bảo vệ và góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống, nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của thuốc lá và các chất gây nghiện mới, góp phần ngăn chặn nguy cơ các sản phẩm này xâm nhập học đường.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng tạo không gian đối thoại cởi mở, giúp học sinh chủ động tìm hiểu, nhận diện nguy cơ, biết cách bảo vệ bản thân và kiên quyết nói không với những hành vi gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tương lai.

Diễn đàn sẽ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT Nghệ An, lãnh đạo các trường học, bác sĩ, chuyên gia tâm lý, lực lượng công an, nghệ sĩ cùng hơn 1.000 học sinh. Diễn đàn được livestream trên Báo Tiền Phong điện tử và kết nối trực tuyến với các trường học trong tỉnh.

Học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật hào hứng trước thềm diễn đàn Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới được tổ chức vào chiều 27/10.